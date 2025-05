Alerte – Prévisions météorologiques pour le vendredi 2 mai 2025

– Averses orageuses avec grêle locale sur le Moyen Atlas et l’Oriental.

– Chasse-poussières locales sur l’Oriental, le Sud-Est et l’Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, les Haut et Moyen Atlas, la région de Tanger et sur les plaines atlantiques Nord.

– Température minimale de l’ordre de 06/11°C sur l’Atlas et le Rif et de 11/17°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental, et en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan-Tan et Dakhla et agitée à forte ailleurs.

Les températures minimales et maximales prévues vendredi dans les principales villes:

OUJDA 17/26

TANGER 15/21

RABAT 14/25

CASABLANCA 15/25

BENI MELLAL 13/25

MARRAKECH 14/28

FES 13/26

ERRACHIDIA 20/25

AGADIR 14/24

LAAYOUNE 15/27

DAKHLA 18/24

Article19.ma