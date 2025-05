Bilan – « Trump et ses 100 jours à la Maison Blanche », selon le Département d’État

Un communiqué rendu public par le Département d’État, ce mercredi 30 avril 2025 souligne : « En seulement 100 jours, l’administration Trump et le secrétaire d’État Rubio ont obtenu des résultats grâce à une politique étrangère « America First ».

Et d’ajouter : « Voici un aperçu de ce qui a été accompli jusqu’à présent :

– Mettre en œuvre une politique étrangère axée sur l’Amérique

Nous avons réorganisé le Département d’État pour mieux remplir notre mission diplomatique, défendu la liberté d’expression et obtenu la libération de dizaines d’Américains injustement détenus dans plusieurs pays.

– Assurer des relations économiques et commerciales équitables

Nous avons soutenu plus de 64,8 milliards de dollars de nouveaux contrats pour des entreprises américaines, sécurisé les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et établi des pactes de sécurité liés au commerce avec le Mexique et le Canada.

– Restaurer le leadership des États-Unis

Nous avons renforcé le leadership américain dans les domaines de l’énergie, du numérique et du nucléaire. Nous avons libéré le potentiel énergétique des États-Unis, soutenu une énergie nucléaire sûre et sécurisée dans notre région, et élargi les partenariats en cybersécurité pour faire face à la menace des télécoms chinois.

– Réduire l’immigration illégale et le fentanyl, sécuriser les frontières américaines

Nous avons réduit les tentatives d’immigration illégale de 95 %, transféré des immigrants illégaux criminels au Salvador, et désigné des cartels violents comme organisations terroristes étrangères.

– Combattre nos adversaires

Nous avons stoppé le financement du régime Maduro et imposé des droits de douane aux pays important du pétrole vénézuélien, lancé une campagne de pression maximale contre l’Iran, et tenu le régime cubain responsable de son système de travail forcé.

– Promouvoir une paix durable

Nous avons dirigé des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, obtenu une augmentation des dépenses de défense de l’OTAN, et instauré puis maintenu un cessez-le-feu de six semaines à Gaza, permettant la libération de 38 otages. »

Article19.ma