Insolite – Un pic sème la pagaille à Rockport, mais les habitants gardent le sourire

Ce n’est pas la première fois que Rockport, un village côtier de 7.000 âmes dans le Massachusetts (USA), fait face à un envahisseur.

Pendant la guerre de 1812, les habitants utilisaient leurs bas comme fronde pour lancer des pierres sur les soldats britanniques. Aujourd’hui, l’adversaire est bien plus petit… mais tout aussi coriace, selon Associated Press.

Un pic flamboyant s’est attiré une certaine notoriété dans le paisible quartier de Rockport, causant des dégâts matériels… sans troubler la bonne humeur des habitants.

Depuis plusieurs semaines, l’oiseau a brisé plus d’une vingtaine de rétroviseurs et au moins une vitre latérale de voiture. En réaction, les riverains ont développé des astuces créatives : sacs-poubelle suspendus aux rétroviseurs, serviettes colorées et autres parades maison pour dissuader l’intrus ailé.

« Tout le monde rit », témoigne Ben Favaloro, résident du quartier depuis près de quarante ans. « Personne ne veut faire de mal à l’oiseau. Il est toujours le bienvenu. »

Favaloro explique avoir déjà vu des pics endommager des maisons, allant jusqu’à devoir abattre plusieurs arbres l’été dernier. Mais les attaques contre les voitures constituent une nouveauté.

Malgré les désagréments, le volatile semble avoir conquis le cœur des habitants — et transformé un problème en anecdote joyeuse, ajoute la même source.

Article19.ma