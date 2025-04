Vidéo / SIEL – Accessibilité au Pavillon du Conseil National des Droits de l’Homme : de la technique à la consécration du droit

Quand l’inclusion devient un principe fondamental dans l’action du CNDH

Dans le cadre de son engagement constant à garantir le droit de tous à l’information et à la participation effective, le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a mis en œuvre, lors de sa participation au Salon international de l’édition et du livre, une série de mesures visant à renforcer l’accessibilité sous toutes ses formes.

Parmi les initiatives les plus marquantes, le CNDH a assuré la traduction simultanée en langue des signes lors des conférences et rencontres publiques, permettant ainsi aux personnes sourdes de suivre les activités et de participer au débat public. Des vidéos et guides, à la fois écrits et sonores, ont également été élaborés pour faciliter la circulation des visiteurs dans l’espace du pavillon, en tenant compte de la diversité de leurs besoins et de leurs capacités.

Le Conseil n’a pas négligé l’aspect physique de l’accessibilité : les espaces ont été aménagés pour permettre une circulation fluide, avec des rampes, des passages adaptés aux fauteuils roulants, ainsi que des signalisations au sol claires, conformes aux normes du design universel.

La vision du CNDH va au-delà de l’approche technique, affirmant que l’accessibilité est un droit fondamental, un levier d’égalité et de lutte contre la discrimination, et un hommage à la richesse que représente la diversité.

Mohamed Kettani, l’un des interprètes en langue des signes au sein du pavillon du Conseil, a souligné l’importance de cette initiative en déclarant :

« Nous remercions le Conseil National des Droits de l’Homme pour avoir offert cette opportunité aux personnes sourdes d’être présentes et de communiquer dans leur langue maternelle, la langue des signes. C’est leur seul moyen de communication, et leur présence dans cet espace culturel grâce à cette langue est essentielle à leur inclusion. En tant qu’interprètes assermentés, nous veillons à transmettre fidèlement chaque mot et chaque idée pour qu’ils se sentent pleinement intégrés. »

À travers ces actions, le CNDH réaffirme que la promotion de l’accessibilité ne relève pas uniquement de l’organisation, mais exprime clairement son attachement aux droits humains et à la lutte contre toute forme d’exclusion.

Article19.ma