Analyse – Chine-USA : De la politique anxiogène à la politique draconienne

Par Salem AlKetbi*

Alors que les tensions s’intensifient entre les puissances économiques mondiales, les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis ont chuté à des niveaux historiquement bas. Les tarifs douaniers américains sur la plupart des importations chinoises ont grimpé à un taux sans précédent de 145 %, tandis que la Chine a riposté avec de lourdes taxes de 125 % sur les produits américains.

Cette guerre commerciale qui s’intensifie soulève une question cruciale : Qui souffre le plus dans cette confrontation économique qui s’aggrave ? Assistons-nous à un jeu calculé de postures, ou sommes-nous témoins d’une refonte fondamentale de l’ordre économique mondial ?

La politique anxiogène est une stratégie classique dans les négociations internationales. Chaque partie augmente progressivement la pression, espérant que son adversaire cèdera avant que la douleur ne devienne insupportable pour les deux camps.

L’administration Trump a été pionnière dans cette approche durant son premier mandat et a redoublé d’efforts avec une vigueur renouvelée dans son mandat actuel. Cependant, le conflit d’aujourd’hui a évolué au-delà de la simple anxiété vers une politique draconienne, où l’objectif n’est plus simplement de gagner des concessions, mais d’infliger des dommages permanents aux fondements économiques du rival.

Les États-Unis exercent leur influence en tant que plus grand marché de consommation mondial et grâce à la suprématie du dollar comme monnaie de réserve mondiale pour établir les règles. La Chine, quant à elle, tire sa puissance de son immense base manufacturière, de son emprise sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et de son marché intérieur en rapide expansion.

Entre ces géants économiques, le monde vacille au bord d’une guerre économique totale qui menace d’exiger un prix élevé de tous les acteurs impliqués.

Les événements récents marquent une escalade dramatique dans cette bataille tarifaire. Après que l’administration Trump a frappé les importations chinoises avec des droits atteignant 145 %, Pékin a rapidement riposté avec des tarifs comparables de 125 % sur les produits américains. Cette spirale dangereuse menace de défaire des décennies de travail minutieux pour construire le système commercial mondial.

Des signaux contradictoires obscurcissent le tableau des négociations : le président américain affirme que des pourparlers visant à réduire les tarifs sont en cours, tandis que la Chine nie catégoriquement toute discussion active, déclarant fermement qu’elle ne négociera pas sous la pression. Cette contradiction flagrante met en évidence l’ampleur de la crise et les énormes défis pour trouver des solutions rapides.

Les citoyens ordinaires ressentent déjà les effets. Les ménages américains peuvent s’attendre à payer environ 1 300 dollars de plus pour les biens en 2025 en raison de ces tarifs. En Chine, les entreprises exportatrices font face à de graves difficultés, mettant en péril des millions d’emplois.

Au cœur de cette impasse se trouve l’exigence inébranlable de la Chine que les États-Unis fassent preuve de « respect » avant que des discussions significatives puissent commencer. Il ne s’agit pas d’une simple posture diplomatique, mais cela traduit un profond ressentiment parmi les dirigeants chinois concernant l’approche de Washington.

+ Pékin perçoit l’attitude de Washington comme condescendante et arrogante +

Pékin perçoit l’attitude de Washington comme condescendante et arrogante plutôt que traitant la Chine comme une égale sur la scène mondiale. Étant devenue la deuxième plus grande économie mondiale et le principal partenaire commercial pour la plupart des pays, la Chine s’irrite d’être traitée comme une nation en développement à qui l’on peut simplement donner des ordres.

Des sujets sensibles comme Taïwan et les sanctions américaines contre les entreprises chinoises demeurent des points d’achoppement majeurs. La Chine considère le soutien américain à Taïwan comme une ingérence flagrante dans ses affaires intérieures et voit les sanctions comme des tentatives délibérées d’entraver son progrès technologique. Par conséquent, Pékin insiste sur le fait que tout dialogue doit commencer par la reconnaissance par Washington des préoccupations légitimes de la Chine et des excuses pour ce que Pékin considère comme des affronts et des intrusions continuels.

Dans un mouvement stratégique habile, la Chine a découvert une nouvelle arme puissante dans cette bataille commerciale : TikTok. Les fabricants chinois ont lancé des vidéos virales exposant l’écart massif entre ce que coûtent les produits de luxe à fabriquer en Chine et ce que les consommateurs paient dans les magasins du monde entier.

Ces clips de médias sociaux extrêmement populaires montrent comment des sacs à main de créateurs vendus des dizaines de milliers de dollars ne coûtent souvent que quelques centaines à produire, et comment les vêtements de sport de marque comportent des marges bénéficiaires astronomiques.

Les vidéos servent un double objectif : elles démasquent les marques de luxe mondiales tout en encourageant les consommateurs américains à contourner ces labels et à acheter directement auprès des producteurs chinois à des prix considérablement plus bas.

Cette approche astucieuse révèle des tactiques qui changent la donne. La Chine contourne désormais les barrières tarifaires américaines en faisant appel directement aux acheteurs américains. La stratégie révèle la compréhension aiguë par la Chine des vulnérabilités économiques occidentales, en particulier la dépendance du marché du luxe à d’énormes marges bénéficiaires.

Alors que les tensions montent, une question se pose avec plus d’acuité : Qui paie finalement le prix le plus élevé ? La réponse n’est pas tout à fait simple.

À court terme, les citoyens ordinaires des deux pays supportent le plus gros du fardeau. Les Américains voient les prix augmenter pour les biens importés, tandis que les travailleurs chinois voient des emplois disparaître à mesure que les exportations diminuent. Les entreprises mondiales se retrouvent prises dans un étau douloureux – coincées entre des tarifs élevés et des chaînes d’approvisionnement brisées.

Pendant ce temps, la Chine fait face à de sérieux défis pour orienter son économie vers la consommation intérieure et développer ses propres capacités technologiques – une transformation complexe qui pourrait prendre des années, voire des décennies à accomplir.

Alors que ce drame se déroule, le monde se trouve à un carrefour crucial. Soit ces superpuissances trouvent un terrain d’entente pour protéger leurs intérêts communs, soit nous assisterons à des fissures de plus en plus profondes dans le système économique mondial, avec des conséquences considérables pour la stabilité et la prospérité mondiales.

Les experts s’accordent à dire que pour aller de l’avant, il faut que les deux parties reconnaissent que la politique draconienne finit par nuire à tout le monde. Les États-Unis doivent abandonner leur complexe de supériorité et traiter la Chine comme une véritable égale, tandis que la Chine doit offrir des concessions significatives sur la protection de la propriété intellectuelle et les subventions aux entreprises d’État.

* Politologue émirati et ancien candidat au Conseil national fédéral

