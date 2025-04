SIEL – Clôture de la participation du Ministère de la Justice à la 30ᵉ édition du Salon International de l’Édition et du Livre

– – Un espace d’échange ouvert pour promouvoir les réformes judiciaires, les services numériques et la culture juridique

Communiqué : En harmonie avec la dynamique nationale que connaît le Salon International de l’Édition et du Livre, et dans le but d’affirmer son rôle en tant qu’acteur central dans l’atelier de la réforme globale du système judiciaire, le Ministère de la Justice a clôturé sa participation à la 30ᵉ édition de ce grand événement culturel, organisé à Rabat du 17 au 27 avril 2025, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

La présence du ministère s’est distinguée par une approche interactive et ouverte, faisant de son stand une plateforme pour approfondir le débat public sur les nouveautés juridiques, un moyen pour valoriser les réformes législatives et réglementaires, ainsi qu’une vitrine pour présenter les services modernes développés au profit du citoyen, dans la perspective d’une justice plus efficace, plus transparente et plus proche.

À travers un programme riche et varié, comptant 18 conférences animées par près de 56 intervenants, avec une participation totale d’environ 950 participants et plus de 30 000 visiteurs, le Ministère de la Justice a contribué à vulgariser les concepts juridiques, à stimuler le dialogue institutionnel et sociétal, et à promouvoir la culture du service public numérique, dans le cadre d’une vision stratégique fondée sur l’ouverture et la communication effective avec les diverses composantes de la société, ainsi que sur le soutien à la production juridique, intellectuelle, scientifique et artistique au sein du secteur et au-delà.

Les conférences ont été organisées autour des axes suivants :

1. Axe de la modernisation administrative et de la numérisation

Le rôle de la numérisation dans la gestion optimale des procédures judiciaires

Le rôle du greffe dans la gestion électronique des procédures administratives et judiciaires

La nouvelle stratégie de gestion des ressources humaines du Ministère de la Justice

L’inspection administrative et son lien avec l’efficacité de la performance au sein du ministère

2. Axe de la réforme législative et juridique

Le Code de la famille entre la réalité et les nouveautés législatives : une approche analytique

L’exception d’inconstitutionnalité des lois

Le développement du système législatif des professions juridiques et judiciaires dans le cadre de la réforme globale du système judiciaire

Les peines alternatives : un pas vers l’humanisation du système pénal

3. Axe de la pensée juridique et de la recherche académique

Lecture du livre « Le Parlement et les Droits de l’Homme : Références et Pratiques » en présence de son auteur, M. Abdelrazzaq Hanouchi

Présentation sur « L’Institut National du Greffe et des Professions Juridiques et Judiciaires : une nouvelle pierre dans l’édifice de la réforme du système judiciaire »

4. Axe des médias et de la communication institutionnelle

Les nouveaux médias et leur rôle dans la formation de la conscience juridique et des droits humains, avec une lecture de la loi 31.13 relative au droit d’accès à l’information

Atelier pour les jeunes sourds en langue des signes

Protection des enfants sur Internet face aux défis de l’intelligence artificielle

Visite et activité de sensibilisation et de divertissement pour les enfants de l’institution Mohammedienne

Sessions de communication ouvertes avec les visiteurs autour de la justice et des services judiciaires

5. Axe de la justice et des droits fondamentaux

Renforcement de l’accès équitable des migrants à la justice

Le phénomène de la violence dans le milieu scolaire : état des lieux, défis et moyens d’y faire face

Le recouvrement des amendes : parcours et évolutions

Les archives du secteur de la justice : état actuel et perspectives d’avenir

6. Axe du genre et de la justice sociale

Approche genre entre législation et jurisprudence islamique

Rencontre ouverte avec la réalisatrice Sanaa Akroud autour du film « Al Wasaya (Les Testaments) »

Conférence sur « L’Institution Mohammedienne des œuvres sociales des magistrats et des fonctionnaires de la justice : un pilier essentiel pour l’amélioration des conditions sociales des magistrats, fonctionnaires et personnels pénitentiaires »

Le stand du Ministère de la Justice s’est également distingué, pour la première fois, par la projection exclusive au salon du film « Al Wasaya », qui met en lumière diverses questions sociétales contemporaines, en présence de sa réalisatrice Sanaa Akroud, ainsi qu’une forte affluence de professionnels, de médias et du grand public, soulignant ainsi l’importance de l’art et du cinéma comme instruments de sensibilisation au cœur des débats sociétaux et juridiques actuels au Maroc, notamment autour du projet de réforme du Code de la famille.

Ainsi, la participation du Ministère de la Justice à cette 30ᵉ édition du Salon International de l’Édition et du Livre a constitué une étape qualitative pour renforcer sa présence institutionnelle dans les espaces culturels et intellectuels, en tant que vitrine ouverte sur les préoccupations et mutations de la société.

À travers son stand, le ministère n’a pas seulement exposé ses réalisations et projets, mais a également pris part activement aux débats fondamentaux autour de la justice, des droits, de la réforme, en facilitant une convergence fructueuse entre acteurs officiels, experts praticiens, représentants de la société civile, professionnels, citoyens, chercheurs et étudiants.

Cette participation a traduit l’intérêt du ministère accordé à la culture juridique dans la construction de l’État de droit et des institutions, ainsi que la nécessité d’associer la réforme aux principes d’efficacité, de performance, d’ouverture, de simplification de la compréhension juridique, en plaçant le citoyen au centre de toute transformation législative et administrative, en portant des messages de communication riches en savoirs et en valeurs humaines.

