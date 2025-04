AIMEZ-VOUS LE THÉÂTRE DE NABYL LAHLOU ? *

L’élite marocaine, instruite et cultivée, ne compte dans tout notre pays que deux à trois mille mordus de théâtre, sur les quarante millions de Marocains que nous sommes, généralement loin d’être cultivés.

Sur ces quelques milliers de personnes, susceptibles d’être amoureuses de la culture, combien sortent réellement de leurs appartements ou de leurs cossues villas pour aller voir des pièces de théâtre de haut niveau, jouées en arabe marocain raffiné ? Probablement un millier, si je n’exagère pas.

Aussi, quand je présente mes pièces de théâtre devant une cinquantaine de spectateurs — ou, au maximum, une centaine — je me sens très heureux, car j’ai eu droit à mon quota d’intellectuels.

J’espère donc que cent Casablancais, toutes classes sociales confondues, auront envie de sortir de leurs cossues villas pour aller, mercredi 30 avril, au Complexe Culturel d’Anfa à Casablanca, voir la pièce de théâtre :

MACHA MACHMACHA VEUT UN RÔLE DANS LE FILM LE PROCÈS DE SOCRATE.

Cette pièce, jouée en arabe marocain raffiné, est interprétée par Sophia Hadi (l’inoubliable Jean-Baptiste Clamence dans La Chute d’Albert Camus, et la croquante Lora Sander dans La Femme au Colt 45 de Marie Redonnet) et Nabyl Lahlou (celui qui a totalement révolutionné le théâtre marocain en 1970 avec ses trois premières pièces : Ophélie n’est pas morte, Les Tortues et Schrischmatury).

Bienvenue donc à celles et ceux qui aiment un théâtre de qualité, un théâtre qui s’adresse à l’esprit et interpelle l’intelligence.

Par Nabyl Lahlou

* Remarque : Le spectacle commence à 20 heures précises.

La porte du théâtre sera fermée dix minutes après le début de la pièce.

P.S. : Les billets sont en vente sur place, le jour de la représentation.

Tarif étudiant : 30 dirhams

Tarif normal : 50 dirhams

Article19.ma