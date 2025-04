Politique – Bouznika : Ouverture du 9ème congrès du PJD sous des slogans appelant à « la fin de la normalisation avec Israël »

Sous les chants du groupe populaire “Al-Lamchaheb », le neuvième congrès national du Parti de la Justice et du Développement (PJD) a débuté ce samedi à Bouznika, en présence d’environ 1700 congressistes, scandant des slogans appelant à mettre fin à la normalisation des relations avec Israël.

Avant l’ouverture officielle du congrès, les participants ont repris en chœur : « Le peuple veut la fin de la normalisation », selon le site arabophone Alyaoum24.

Ils ont également scandé : « Le Sahara est marocain et le restera, Sebta, Melilla et les îles Jaâfari aussi », ajoute la même source.

D’autres slogans de soutien à Gaza face à « la guerre d’extermination » ont été entendus, tels que : « Nous sommes tous le rempart de Gaza résistante… Condamnation populaire des crimes sionistes », ainsi que : « Il n’y a de dieu qu’Allah, et le martyr est l’ami de Dieu ».

+ Benkirane : seul candidat en vue pour la direction du PJD +

Certaines figures emblématiques du parti étaient absentes, notamment l’ancien secrétaire général Saadeddine El Othmani, l’ex-ministre Mustapha Ramid, et l’ancien ministre Najib Boulif.

D’autres personnalités étaient cependant présentes, comme Lahcen Daoudi et Mohamed Yatim. À l’entrée de Abdelilah Benkirane dans la salle du complexe de Bouznika, les slogans se sont intensifiés en hommage à la direction nationale.

Pour rappel, le secrétaire général sortant, Abdelilah Benkirane a fait savoir qu’il ne se présenterait pas à nouveau mandat sauf si ses supporters islamistes « le lui demandent ».

De nombreux invités étaient également présents, parmi lesquels Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, Mohamed Ouzzine, secrétaire général du Mouvement Populaire, Mohand Laenser, dirigeant du même parti, et Moulay Mohamed El Khalifa, dirigeant du parti de l’Istiqlal.

Pour le Parti Authenticité et Modernité (PAM), Ahmed Akhchichine, membre du bureau politique, a assisté, tandis que Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, était absent et représenté par une délégation parlementaire conduite par Mohamed Zidouh et Alali El Amraoui.

Parmi les autres personnalités présentes figuraient Khalid Sefiani, coordinateur du Groupe de travail pour la Palestine, et Khalid Hassan, secrétaire général de la Conférence de soutien à Jérusalem.

Le congrès devrait aboutir demain dimanche à l’élection d’une nouvelle direction, ajoute la même source.

Article19.ma