Alerte – Terrorisme, criminalité, santé : Washington avertit ses voyageurs y compris à destination du Maroc

Le site américain TTW spécialisé dans le secteur touristique a dévoilé, ce vendredi 25 avril, que les autorités américaines ont émis « de nouveaux avertissements » de voyage concernant le Maroc, la Colombie, le Venezuela, les Bahamas, le Canada, la France et le Royaume-Uni, en appelant les voyageurs à faire preuve de prudence en raison de préoccupations croissantes liées au terrorisme, à la criminalité et à des risques sanitaires.

Ces recommandations actualisées interviennent alors que les menaces à la sécurité s’intensifient dans plusieurs destinations prisées, incitant le Département d’État américain à recommander une vigilance accrue aux voyageurs se rendant dans ces pays.

Menaces spécifiques, selon les pays

Selon cette nouvelle alerte au conditionnel: au Maroc, des groupes terroristes « projetteraient des attaques » visant des lieux fréquentés par les touristes.

En Colombie, au Venezuela et aux Bahamas, l’augmentation des actes criminels représente un danger notable pour les visiteurs. Le Canada fait face à des préoccupations sanitaires, notamment la propagation de la rougeole, tandis que la France et le Royaume-Uni connaissent des troubles liés à des défis sociopolitiques.

Cibles potentielles et contexte local

L’avertissement américain précise que des groupes terroristes continuent de planifier des attentats, souvent avec peu ou pas de préavis. Les lieux publics tels que les marchés, les transports, les centres commerciaux ou encore les bâtiments gouvernementaux sont considérés comme particulièrement à risque.

Le consulat américain de Casablanca a récemment émis plusieurs alertes sécuritaires en lien avec des manifestations prévues, souvent associées au conflit israélo-palestinien et aux protestations concernant la situation à Gaza.

En plus du Maroc, les États-Unis ont mis à jour les avertissements pour d’autres pays à l’approche de la saison touristique. La Colombie et le Venezuela sont signalés pour des raisons de « criminalité, terrorisme et troubles civils », tandis que les Bahamas sont pointés du doigt en raison d’une hausse des actes criminels. Le Canada, quant à lui, est visé par une alerte sanitaire en raison des inquiétudes liées à une possible épidémie de rougeole.

Réactions internationales et tensions diplomatiques

Sur la scène internationale, certains pays, dont le Canada, la France et le Royaume-Uni, ont eux aussi mis à jour leurs conseils aux voyageurs concernant les États-Unis, évoquant des préoccupations liées à la sécurité intérieure et aux tensions sociales et politiques. Ces avertissements croisés ont contribué à une montée des tensions diplomatiques, suscitant des réactions de la part des autorités américaines.

Article19.ma