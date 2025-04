Actualité – Marrakech : Clôture de la Réunion préparatoire régionale de l’Asie occidentale pour le 15ème Congrès de l’ONU sur la prévention du crime et la justice pénale

La Réunion préparatoire régionale de l’Asie occidentale pour le 15ème Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et la justice pénale a clôturé ses travaux ce vendredi 25 avril à Marrakech. Pendant trois jours, le Royaume du Maroc a accueilli cet événement stratégique qui a mobilisé des délégations de plus de 15 pays ainsi que des représentants d’organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, tous réunis pour définir les priorités régionales en matière de lutte contre la criminalité.

Dans son discours d’ouverture, le ministre de la Justice, M. Abdellatif Ouahbi, a souligné l’importance majeure du Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et la justice pénale en tant que plus grand rassemblement international dans ce domaine, précisant que le prochain Congrès à Abou Dhabi (avril 2026) se concentrera sur l’accélération de la justice pénale pour protéger les sociétés et atteindre les objectifs de développement durable à l’ère numérique. De son côté, Mme Ghada WALY, Directrice exécutive de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, a insisté sur l’importance de relever les défis contemporains dans le domaine de la criminalité et de garantir la justice pour tous.

Au cours des travaux des trois jours de cette rencontre régionale présidée par M. Hicham Mellati, Directeur des affaires pénales, des grâces et de l’observation de la criminalité au Ministère de la Justice marocain, qui a été élu à l’unanimité par les délégations participantes au début des travaux, la réunion a abordé quatre axes principaux inscrits à l’ordre du jour du 15ème Congrès et a formulé un ensemble de recommandations importantes :

1. Développement de stratégies innovantes et fondées sur des preuves pour la prévention du crime

Les participants ont discuté de l’importance d’élaborer des approches spécialisées de prévention du crime et des stratégies répondant aux besoins spécifiques des personnes vulnérables dans la société, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. La réunion a recommandé la création d’unités spécialisées au sein des systèmes de justice pénale, le renforcement des mécanismes nationaux d’orientation pour lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et des filles, et la création de centres d’innovation aux niveaux national et régional réunissant des experts en justice pénale et en prévention du crime, des sociologues, des psychologues, des jeunes et des organisations de la société civile.

2. Renforcement des systèmes de justice pénale centrés sur l’humain

Les participants ont souligné l’importance de garantir l’égalité d’accès à la justice pour tous comme élément essentiel à la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier l’objectif 16. Parmi les principales recommandations dans ce domaine figurent : la promotion d’une aide juridique complète et accessible à toutes les étapes des procédures de justice pénale, la garantie d’une indemnisation rapide pour les victimes de crimes graves, le renforcement de l’utilisation des programmes de justice réparatrice et de médiation, et l’adoption de réformes et de politiques mesurables dans le domaine de la justice pénale avec des critères définis pour évaluer ces réformes.

3. Lutte contre les nouvelles formes émergentes de criminalité

Les participants ont discuté des liens croissants entre le crime organisé, le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité, ainsi que de l’importance des crimes environnementaux qui génèrent désormais des revenus annuels estimés à environ 300 milliards de dollars. La réunion a recommandé l’adoption d’approches globales et intégrées pour faire face à la convergence croissante entre le crime organisé et le terrorisme, le renforcement des capacités des forces de l’ordre pour lutter contre les crimes environnementaux, et la création de centres nationaux et régionaux pour suivre les phénomènes criminels, collecter et analyser des données et développer des politiques fondées sur des preuves pour lutter contre les formes émergentes de criminalité.

4. Renforcement de la coopération et utilisation responsable de la technologie

Les participants ont souligné la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale, et l’importance du renforcement des capacités, en particulier dans le domaine de l’utilisation des preuves numériques. Parmi les principales recommandations dans ce domaine figurent : le renforcement des mécanismes de coopération régionale et internationale en matière pénale, l’encouragement de l’utilisation des technologies numériques avec des garanties appropriées, l’élaboration de directives pour la collecte et l’utilisation des preuves numériques et de l’intelligence artificielle, et le soutien à l’entrée accélérée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité adoptée en décembre 2024.

Il convient de rappeler que le Ministère de la Justice marocain a organisé le 23 avril 2025 un événement parallèle important sur le thème « Renforcer la collecte et l’analyse des données sur la criminalité : Le rôle des observatoires dans l’élaboration des politiques pénales – Vers des politiques pénales fondées sur des preuves », au cours duquel le Royaume du Maroc a présenté son expérience dans la création et le développement de l’Observatoire National de la Criminalité comme mécanisme efficace pour formuler des politiques pénales basées sur des données et des preuves scientifiques.

Les participants à cet événement ont souligné l’importance de tels mécanismes nationaux dans la collecte, l’analyse et la diffusion de données fiables et à jour, permettant aux décideurs d’identifier les tendances émergentes dans le domaine de la criminalité, de comprendre les facteurs fondamentaux contribuant aux différents types de crimes, d’évaluer l’efficacité des interventions de justice pénale, d’allouer efficacement les ressources limitées, et de développer des politiques préventives ciblées.

Les recommandations de la réunion seront intégrées dans les négociations intergouvernementales relatives à la déclaration du Congrès, qui débuteront en septembre 2025, afin de garantir que la Déclaration d’Abou Dhabi, qui sera adoptée lors du 15ème Congrès en avril 2026, reflète les défis et les priorités régionales de l’Asie occidentale.

Dans son discours de clôture, M. Mellati, président de la réunion, a remercié l’ONUDC ainsi que toutes les délégations participantes pour leurs précieuses contributions, soulignant que « les défis émergents dans le domaine de la criminalité et de la justice pénale nous obligent tous à travailler main dans la main pour renforcer la coopération régionale et internationale et échanger des expériences et des bonnes pratiques, afin de construire des sociétés plus sûres et plus justes ». (Communiqué)

Article19.ma