ONDA – Nomination à l’aéroport de Dakhla : Une étape clé de la Stratégie « Aéroports 2030 »

L’Office National des Aéroports (ONDA) poursuit son initiative de renforcement managérial à l’échelle nationale en nommant Badreddine Berrachid au poste de directeur de l’aéroport de Dakhla.

Cette nomination, officialisée le vendredi 25 avril 2025 en présence du Directeur Général de l’ONDA, Adel El Fakir, constitue le huitième changement de gouvernance en moins d’un an. Elle s’inscrit directement dans la stratégie « Aéroports 2030 », qui vise à transformer les aéroports marocains en plateformes plus intelligentes, plus fluides et plus accueillantes, a rapporté TourismaPost.

Cette décision intervient dans un contexte de croissance significative pour l’aéroport de Dakhla. Au premier trimestre 2025, le trafic a augmenté de 14% par rapport à la même période en 2024, dépassant les 70 000 passagers.

Dynamique de Trafic Positive et Connectivité Croissante

Le trafic international connaît une progression remarquable de 56%, témoignant de l’attractivité croissante de la région.

Dakhla bénéficie d’une connectivité aérienne en développement, avec des liaisons quotidiennes vers Casablanca et d’autres villes marocaines, ainsi que des vols hebdomadaires vers des destinations internationales telles que Paris, Madrid et les îles Canaries, ajoute la même source.

Adaptation aux Enjeux et Ambitions de la Stratégie « Aéroports 2030 »

Face à la dynamique économique et touristique de la région, l’aéroport de Dakhla est appelé à évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux de mobilité, d’accueil et d’efficacité opérationnelle définis par la stratégie « Aéroports 2030 ». La nomination d’un nouveau directeur vise à renforcer les capacités de l’aéroport, à améliorer l’expérience des passagers et à accompagner la croissance progressive de l’activité.

Article19.ma