Flash – «La Russie gardera la Crimée», dit Donald Trump dans une interview au Time magazine

Donald le fou, Donald le sage. Et pour cause, le président de la 1ère puissance militaire mondiale s’est rendu à l’évidence et tente de convaincre son jeune allié Zelensky, de sa vision des chose. « La Russie gardera la Crimée. Et Zelensky comprend ça », a dit Donald Trump dans un entretien au Time magazine, dans son édition de ce vendredi 25 avril, à propos de la péninsule annexée par Moscou en 2014.

Trump, dans la même interview, répète par ailleurs, que l’Ukraine est selon lui, « responsable » du conflit déclenché par l’invasion russe en février 2022: « Ce qui a fait commencer la guerre, c’est quand ils (ndlr: les Ukrainiens) ont commencé à parler de rejoindre l’OTAN. »

Le locataire de la Maison Blanche est convaincu que l’Ukraine ne pourra jamais rejoindre l’OTAN. Il le pense, il l’a déjà dit et il le répète encore une nouvelle fois, pour ceux qui ne l’écoutent pas, à commencer par le pauvre Zelensky.

Affaire à suivre…

