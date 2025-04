SIEL – Débat sur « L’universalité des droits de l’homme… un chemin inachevé ? », à l’Espace des publications du CNDH (Vidéos)

Dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’Espace des publications a accueilli, jeudi 24 avril, un débat intellectuel organisé par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) pour discuter du thème de l’universalité des droits de l’homme.

Y ont participé un groupe de chercheurs, de penseurs et de défenseurs des droits humains, dont Mme Amina Bouayach, Présidente du CNDH, l’expert économique Professeur Mohamed Benmoussa et la romancière camerounaise Calixthe Beyala.

Ce débat s’inscrit dans la vision du Conseil visant à anticiper l’avenir des droits de l’homme en questionnant le cadre universel de référence et en examinant les défis traditionnels et émergents auxquels il est confronté, tout en s’ouvrant à de multiples approches qui renforcent le débat public et contribuent au renouvellement des mécanismes de compréhension et de défense des droits et libertés.

Le message royal adressé aux participants au colloque international organisé à cette occasion a souligné la nécessité de renouveler l’engagement collectif en faveur de la protection des droits de l’homme, face à la montée des manifestations de violation et au recul des principes fondateurs de la Déclaration universelle.

Au cours de cette rencontre, l’attention a été attirée sur « l’ampleur du recul des engagements internationaux en matière de droits de l’homme », et une mise en garde a été lancée contre la montée du discours de dénigrement et de scepticisme, ainsi que contre la forte baisse du financement des mécanismes de protection des droits, notamment dans les pays du Sud, où les budgets alloués à ce domaine ont diminué de 40 % par rapport à 2022.

La gravité de la montée de la dualité des normes dans le traitement des questions de droits de l’homme au niveau international et le recul de la référence juridique au sein du système de travail multilatéral ont également été soulignés, ce qui a affaibli sa capacité à répondre aux crises humanitaires, aux conflits armés et aux défis de la migration et de l’asile.

Dans son intervention, Mme Amina Bouayach a souligné que le Conseil était conscient depuis longtemps de l’ampleur des transformations et des nouvelles menaces auxquelles est confronté le système des droits de l’homme, ce qui l’a amené à poser aujourd’hui la question de l’universalité, non pas par scepticisme, mais par vigilance critique et engagement de principe.

Elle a indiqué que la promotion effective des droits nécessite une révision audacieuse des politiques publiques, l’établissement d’un lien entre responsabilité et redevabilité, et le renforcement de la transparence.

De son côté, la romancière camerounaise Calixthe Beyala a insisté sur le fait que les femmes en Afrique subsaharienne continuent de souffrir de violations multiples, car elles sont les premières victimes de la violence, des changements sociaux, de l’extrémisme et des mariages forcés.

Par ailleurs, elle a appelé à renforcer la place de la culture dans la protection des droits des femmes africaines et à lutter contre les cadres discriminatoires existants.

Quant au Professeur Mohamed Benmoussa, il a affirmé que l’efficacité des droits économiques et sociaux ne se mesure pas seulement aux textes, mais à leur mise en œuvre sur le terrain par des politiques publiques équitables et inclusives, et à la garantie de mécanismes clairs d’évaluation et de redevabilité, qui respectent l’état de droit et consacrent la démocratie.

En conclusion du séminaire, l’importance de poursuivre l’approfondissement du débat sur l’avenir des droits de l’homme face aux défis mondiaux actuels a été soulignée, ainsi que la nécessité de travailler à la reconstruction de la confiance dans la référence universelle, par un engagement collectif, officiel et civil, dans le renouvellement de l’engagement effectif envers les valeurs de dignité, de liberté et de justice.

+ Le droit à la ville : quand la géographie devient un enjeu de droits +

Le pavillon du Conseil a accueilli, dans sa deuxième partie de l’Espace des Publications, un séminaire intellectuel distingué consacré à la présentation d’un ouvrage collectif intitulé « Le droit à la ville, les villes émergentes et l’effectivité des droits de l’homme ».

Ont participé à cette rencontre le professeur chercheur Younes Ouhallou et le professeur Abdelaziz Adidi, tandis que la modération de la séance a été assurée par le professeur Mustapha Mrerizk, ancien membre du Conseil National des Droits de l’Homme.

Le débat a constitué un moment de réflexion intellectuelle sur les transformations démographiques et urbaines rapides, qui redéfinissent le sens de vivre dans la ville et posent des défis majeurs en termes de planification urbaine, de justice spatiale et de gouvernance des droits.

La présidente du Conseil a supervisé cet ouvrage, qui constitue une contribution scientifique collective à la compréhension des complexités de l’espace urbain marocain, à travers de multiples approches incluant l’histoire, la géographie, l’anthropologie, la sociologie, le droit et les sciences politiques.

Dans son intervention, le professeur Abdelaziz Adidi a souligné que la ville en tant qu’entité spatiale n’est pas récente au Maroc, mais que l’urbanisation en tant que phénomène social est le produit de la période coloniale et de l’émergence de l’économie de marché.

Il a indiqué que la ville de Casablanca, par exemple, ne comptait que 8 % de sa population actuelle avant la colonisation, alors que le taux d’urbanisation est aujourd’hui d’environ 65 % et pourrait atteindre 75 % d’ici 2050 selon les prévisions du Haut-Commissariat au Plan.

Selon l’intervenant, cela nécessite une préparation sérieuse à cette profonde transformation, d’autant plus que les villes sont responsables d’environ 80 % de la production de richesse, de 50 % du marché du travail et de 80 % des émissions de gaz à effet de serre.

Quant au professeur Younes Ouhallou, il a insisté sur le fait que le « droit à la ville » ne concerne pas seulement l’infrastructure urbaine ou les services administratifs, mais est lié à l’exercice de tous les droits et libertés au sein de l’espace urbain, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes et les personnes ayant des besoins spécifiques.

Il a estimé que la ville doit se transformer en un espace de justice sociale, culturelle et économique, fondé sur la discrimination positive en faveur des groupes marginalisés. Il a également souligné que les villes ont été, historiquement, le berceau de protestations à revendications territoriales, ce qui nécessite de réfléchir à des politiques urbaines intégrant la dimension des droits, au lieu de se limiter à une logique de contrôle et d’organisation spatiale.

Le séminaire a conclu que la réflexion sur les villes marocaines n’est plus possible d’un point de vue purement technique, mais doit s’appuyer sur une vision des droits qui fasse de la ville un espace de vie digne et de justice spatiale, et un domaine de réalisation de l’égalité des chances entre citoyens et citoyennes.

+ Rencontre avec l’écrivaine Zineb Mekouar autour de son roman « Souviens-toi des abeilles » +

Le stand du Conseil a accueilli, dans le cadre des activités du septième jour du Salon International de l’Édition et du Livre, l’écrivaine marocaine Zineb Mekouar pour la présentation et la discussion de son roman « Souviens-toi des abeilles » paru aux éditions Gallimard.

Le roman raconte l’histoire d’Anir, un garçon de dix ans, qui aime les aigles et les histoires de son grand-père sur le plus ancien rucher collectif du monde, suspendu dans les hautes montagnes du Haut Atlas. Au milieu de la chaleur du sud marocain, Anir apprend à prendre soin des abeilles et découvre peu à peu les secrets de son village et ses légendes, qui cachent de lourds et douloureux secrets de famille.

Avec un style poétique, l’écrivaine évoque à travers la voix de l’enfant l’ampleur des tragédies sociales et environnementales qui touchent la fragilité et l’injustice dans un silence assourdissant.

Dans son intervention, Zineb Mekouar a parlé de son enfance entre lumière et obscurité au Maroc, où les enfants du monde rural sont confrontés à une réalité difficile, notamment en raison de la fragilité économique et d’une structure éducative qui les oblige à parcourir de longues distances pour se rendre à l’école. Elle a souligné que son roman prend racine dans ce terreau social solide, pour raconter avec une voix innocente des histoires de souffrance, de dignité et d’espoir.

Mme Mekouar a insisté sur l’importance de l’écriture comme moyen de résistance au silence social, affirmant que le monde a besoin de « contre-récits », ceux qui disent la vérité et troublent le silence au nom des droits de l’homme, en particulier ceux qui concernent l’enfance et sa réalité fragmentée au milieu de la violence, de la pauvreté et de l’exploitation.

L’écrivaine a souligné la richesse linguistique du Maroc, mentionnant son utilisation de la darija et de l’amazigh dans son texte, considérant que la défense des dialectes locaux est une forme de leur accorder une « noble mission », tout en fournissant une traduction pour rapprocher le texte de chaque lecteur. Pour elle, la langue n’est pas une barrière mais un pont, que le lecteur traverse vers une empathie plus profonde avec les questions de l’humain et du lieu.

Le roman « Souviens-toi des abeilles » n’est pas seulement une contemplation poétique de la vie rurale, mais aussi un cri doux pour la justice envers l’enfance, et une plaidoirie littéraire contre l’injustice dans une époque où le silence devient de plus en plus dense.

+ Le Tarab Al-Gharnati résonne dans l’Espace des Expressions Artistiques et Créatives +

Dans le cadre des activités du Salon culturel, l’Espace des Expressions Artistiques et Créatives a connu aujourd’hui un moment festif distingué avec le Tarab Al-Gharnati, l’une des expressions les plus importantes du patrimoine musical andalou marocain, avec la participation de Maître Nasr Eddine Chaabane, président de l’ensemble de Tarab Al-Gharnati de l’Association Ribat Al-Fath, et de l’artiste Ghizlane Salami, présidente de l’Association Al-Kholoud Féminine du Tarab Al-Gharnati de la ville d’Oujda.

Cette rencontre a été l’occasion de souligner l’importance de la préservation de ce genre artistique raffiné et de valoriser les efforts des différents acteurs qui veillent à sa transmission aux jeunes générations, que ce soit au niveau de l’enseignement musical ou à travers les initiatives associatives sérieuses.

Dans sa déclaration, l’artiste Ghizlane Salami a exprimé sa fierté de participer à cet événement culturel distingué, soulignant que l’Association Al-Kholoud Féminine qu’elle préside est la première association gharnatie féminine au Maroc.

Elle a également insisté sur l’importance d’offrir de tels espaces pour faire connaître l’art gharnati, soulignant la nécessité d’étendre son rayonnement à toutes les régions du Royaume sans le limiter à certaines villes comme Oujda ou Rabat.

De son côté, Maître Nasr Eddine Chaabane a affirmé que le Tarab Al-Gharnati est une partie intégrante de l’identité culturelle marocaine et porte un caractère commun qui unit différentes régions du pays. Il a également souligné le rôle vital joué par les associations musicales et les instituts spécialisés dans la préservation et le développement de cet héritage, afin d’assurer sa continuité dans le paysage culturel national.

Cette rencontre a été l’occasion de raviver les liens entre le patrimoine artistique et l’identité marocaine multiple, et de confirmer le rôle de la culture et de l’art dans la promotion de la diversité et de la tolérance au sein de la société.

Par Boutaina Taki

Article19.ma