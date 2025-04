Le Maroc et l’Arabie Saoudite Renforcent leur Coopération Judiciaire avec un Accord d’Extradition

Lors d’une réunion du cabinet présidée par le prince héritier Mohammed Bin Salman à Djeddah mardi, le Conseil a ratifié des accords sur l’entraide judiciaire en matière pénale, l’extradition des personnes recherchées et le transfèrement des personnes condamnées entre les gouvernements saoudien et marocain.

Les trois accords avaient été initialement signés le 13 novembre 2024 à Riyad, en présence du ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et du ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Abdulaziz Bin Saud Bin Naif.

Ouahbi a déclaré que ces accords « complètent le programme de coopération juridique et judiciaire entre les deux pays et reflètent le solide partenariat historique qui les lie ».

Il a ajouté : « Les accords soutiendront les efforts des deux pays pour assurer la sécurité et la stabilité, renforcer la coopération judiciaire et juridique, consolider la justice et lutter contre l’impunité dans les crimes transnationaux. »

