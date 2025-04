CAN féminine Futsal – Le Maroc écrase le Cameroun (7-1) et file en demi-finale

La sélection marocaine féminine de futsal s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025), en battant son homologue camerounaise par 7 buts à 1, en match de la 2-ème journée du groupe A, jeudi soir à la Salle couverte du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les buts du Maroc ont été inscrits par Amal El Ouafi (4e), Yvana Mbozomo contre son propre camp (12e), Chirine Knaidil (15e), Meryem Hajri (28e), Doha El Madani (33e), Siham Tadlaoui (40e) et Malak Al Kilani (40e). Brunelle Beulou (17e) a marqué pour le Cameroun.

L’équipe marocaine s’assure la première place de son groupe, en signant sa deuxième victoire de cette phase de poules, après son succès face à son homologue namibienne (8-1), en match de la 1-ère journée, mardi dernier.

Percutantes offensivement, efficaces défensivement, agressives dans les duels et solidaires, les Lionnes de l’Atlas ont survolé cette partie, imposé leur tempo et privé leur adversaire de toute réaction.

La sélection marocaine s’est accaparée la balle, multipliant les passes pour déstabiliser le bloc camerounais. Elle ne tarde pas à cueillir les fruits de ses efforts, quand Drissia Korrych se retrouve face à la gardienne camerounaise et arrive à la tromper, avant qu’El Ouafi ne se charge d’assurer la trajectoire de la balle vers le fond de la cage (4e).

Ce but à déverrouillé le match, notamment du côté de l’équipe camerounaise qui a commencé à jouer plus offensivement, laissant un peu plus d’espace pour les Marocaines qui ne tardent pas à doubler le score sur une action en triangle entamée par Malak Alikilani qui sert El Ouafi au flanc droit, celle-ci lui renvoie la balle à ras-de-terre en pleine zone adverse et c’est finalement Mbozomo qui marque contre son propre camps en essayant d’éloigner le danger. Trois minutes plus tard, Chirine Knaidil (15e) donne plus d’assurance aux siennes, en inscrivant un troisième but.

Sentant le danger, les Camerounaises ont décidé de sortir de leur retranchement et commencé à avancer leur bloc pour presser dans la zone marocaine. Leur stratégie leur a valu un premier but inscrit par Brunelle Beulou (17e).

Ce temps fort camerounais en reste là, puisque les joueuses marocaines arrivent à juguler les ardeurs de leurs vis-à-vis et reprendre le contrôle de la partie. Elles parviennent à gérer les débats, en créant le surnombre nécessaire en attaque et en excellant dans le repli défensif rapide. Elles doivent également leur salut à une Kawtar Bentaleb, la gardienne de but et capitaine, qui était en forme et s’est montrée décisive dans les moments critiques.

Après moultes tentatives, la pression marocaine a fini par payer, avec le quatrième but inscrit par Meryem Hajri (28e), sur une passe décisive de Knaidil. Doha El Madani (33e) se charge de corser l’addition, en reprenant une balle repoussée par la gardienne camerounaise, avant que Siham Tadlaoui (40e) et Malak Al Kilani (40e) terminent en beauté cette rencontre palpitante.

Le dernier match de ce groupe opposera samedi prochain le Cameroun à la Namibie (20h00).

Les vainqueurs de chacune des trois poules de cette CAN accéderont directement aux demi-finales du tournoi. La quatrième place en demi-finale reviendra à l’équipe classée meilleure deuxième parmi tous les groupes.

Les équipes finalistes de cette première CAN féminine de futsal décrocheront leur qualification pour la Coupe du Monde, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025.

