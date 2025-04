Islam – La Jordanie interdit les Frères musulmans après l’arrestation de membres accusés de « complot » (Vidéo)

Le gouvernement jordanien dissout le mouvement islamiste, confisque ses biens et envisage l’avenir du principal parti d’opposition

Crise. Ce 23 avril 2025, la Jordanie a officiellement interdit le mouvement des Frères musulmans, marquant un tournant majeur dans la position du pays vis-à-vis de ce groupe islamiste. L’annonce a été faite par le ministre de l’Intérieur, Mazin Al-Farrayeh, après l’arrestation de 16 membres accusés de comploter des attaques à l’intérieur du royaume.

Parmi les projets criminels évoqués : « l’utilisation d’explosifs et d’engins aériens sans pilote », selon les agences de presse internationales.

Ainsi, le gouvernement a ordonné la dissolution immédiate de l’organisation, la saisie de ses avoirs, ainsi qu’une interdiction de diffuser ou publier tout contenu en lien avec le mouvement.

+ La fin d’une posture ambigu +

Cette décision soulève aussi des questions sur l’avenir du Front d’action islamique (FAI), bras politique des Frères musulmans en Jordanie et principal parti d’opposition du pays.

Le FAI, qui avait remporté le plus grand nombre de sièges aux dernières élections législatives, a vu ses locaux perquisitionnés. Bien que ses dirigeants nient toute implication dans un quelconque complot, les autorités n’ont pas précisé l’impact que l’interdiction pourrait avoir sur ses activités.

شاهد | وزير الداخلية يعلن حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن#الأردن #عاجل #هنا_المملكة pic.twitter.com/DLmS6EgWFM — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 23, 2025

Selon le Financial Times, en interdisant les Frères musulmans, la Jordanie rejoint d’autres pays du Moyen-Orient comme l’Égypte et l’Arabie saoudite qui ont également proscrit le mouvement.

Des analystes estiment que cette décision marque « la fin d’une posture ambiguë » de la monarchie jordanienne et pourrait avoir des répercussions sociales et politiques significatives, dans un contexte de tensions économiques croissantes et de mécontentement populaire lié notamment au conflit en cours à Gaza.

Article19.ma