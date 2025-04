Scandale – L’Algérie exporte secrètement du pétrole de Béjaia vers Ashdod en Israël (Vidéo)

Une vidéo en langue arabe sur YouTube est devenue virale, ce mercredi 23 avril. Et pour cause, un tanker transportant du brut algérien a accosté le 11 avril au port israélien d’Ashdod, sur la côte méditerranéenne.

Selon les recherches d’un journaliste utilisant l’application « Vessel Finder », la trace de ce bateau a été repérée le 2 avril, et ce dès son départ de Béjaia, en Algérie.

La question qui se pose : comment l’Algérie qui n’a pas de relations diplomatiques avec Israël, fait du business secrètement avec le gouvernement Netanyahu, au moment où ce dernier mène une guerre sanglante et un génocide à Gaza depuis plus d’un an et demi ?

Par ailleurs, Tebboune qui se targue chaque jour de vouloir « aider le peuple palestinien », ose pointer du doigt sans ciller, tous ceux qui ont des relations officielles et en plein jour avec Israël ?

Hypocrisie, pour ne pas dire tout simplement schizophrénie politique…

No comment !

Article19.ma