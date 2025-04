Code pénal – Mme Bouayach exhorte les parlementaires à prendre en considération les droits des « catégories vulnérables »

Lors d’une réunion organisée mercredi par la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme à la Chambre des représentants, Bouayach a souligné que « le projet de loi sur la procédure pénale n’a pas pris en compte la situation des catégories vulnérables, notamment les enfants, les migrants, les réfugiés et les personnes en situation de handicap de toute nature », insistant sur « la nécessité de mettre en place les mécanismes et mesures permettant de garantir un procès équitable pour ces publics, y compris la traduction et la clarification des procédures ».

Elle a également rappelé que « la loi de procédure pénale n’est pas simplement un outil procédural, mais l’expression de la vision qu’une société se fait de la justice ; elle soumet l’intervention de l’autorité à des contraintes juridiques équilibrant la protection de la sécurité publique et l’effectivité des droits et libertés », tout en affirmant l’ambition de « réaliser un saut qualitatif nécessaire dans notre cadre institutionnel et organisationnel, afin d’assurer la pérennité des acquis en matière de droits ».

« Toute personne, quelle que soit sa situation ou la nature du litige qu’elle entretient avec la loi, mérite le respect de sa dignité et attend de nous tous que nous lui garantissions équité et justice ; l’interpellé n’est pas un simple numéro ou un dossier, c’est un individu avec une histoire, un espoir d’avenir et de réinsertion dans la société », a-t-elle ajouté.

+ Le droit à un avocat +

En présentant l’avis du CNDH — qu’elle préside pour un second mandat — sur le projet de loi n° 03.23 modifiant et complétant la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, Bouayach a défendu avec force les garanties du procès équitable, les qualifiant de « condition inaliénable, socle de la légitimité de toute action judiciaire ».

Parmi les recommandations du Conseil à cet égard figurent notamment « le droit pour le suspect de contacter son avocat dès le moment de l’arrestation, la réduction des durées de garde à vue, et l’adoption de la captation audiovisuelle comme garantie procédurale pour sauvegarder les droits du suspect et renforcer la transparence ».

Dans le même ordre d’idées, la présidente du CNDH a souligné que « l’évaluation du projet de loi de procédure pénale au prisme du procès équitable impose de redéfinir la nature de l’autorité judiciaire ; elle ne doit ni revêtir un pouvoir dominant, ni se comporter comme un simple appareil d’accusation, mais être le garant de la justice et un organe de protection des droits », mettant en avant la volonté du Conseil de « construire un droit procédural défendant le procès équitable et dépassant l’approche purement fonctionnelle ».

Bouayach a enfin rappelé les priorités liées à la consolidation du principe de l’État de droit, soulignant qu’il convient de « soumettre tant les autorités exécutives que judiciaires aux contraintes de légalité, de nécessité et de proportionnalité pour toute mesure susceptible d’affecter les droits et libertés, de garantir l’égalité devant la loi ainsi que les exigences de transparence, de responsabilité et de reddition de comptes, en parfaite harmonie avec les dispositions constitutionnelles ».

À ce titre, elle a recommandé « d’inscrire dans le projet de loi la possibilité d’entendre le suspect sans qu’il soit soumis à la garde à vue et de préciser les modalités d’exécution de cette mesure, ainsi que la faculté de recours devant une juridiction indépendante », estimant que cela « permettra de consacrer le principe de la transparence et le contrôle judiciaire mutuel ». (Source : Hespress)

