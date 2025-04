Justice Pénale Plus Équitable – Le CNDH Propose Plus de 100 Recommandations pour Réformer le Code de Procédure Pénale

En vue d’une meilleure conformité avec les engagements universels du Maroc, de la promotion de l’accès effectif à la justice et du renforcement des garanties d’un procès équitable, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a présenté le 11 avril 2025, un mémorandum juridique contenant plus de 100 recommandations concernant le projet de loi n°03.23 modifiant et complétant la loi n°22.01 relative à la procédure pénale, a-t-on appris ce mercredi.

Ce mémorandum s’appuie sur un cadre de référence intégré : la Constitution marocaine, les conventions internationales ratifiées par le Royaume, les normes internationales, les Principes de Méndez, les recommandations du Mécanisme national de prévention de la torture, ainsi que les meilleures pratiques et jurisprudences. Ces recommandations visent à renforcer les garanties de la justice pénale et à consacrer l’État de droit.

Les recommandations du Conseil se répartissent en 79 recommandations spécifiques portant sur des dispositions précises du projet de loi, et 24 recommandations générales relatives à des enjeux structurels et stratégiques absents du projet mais nécessitant un traitement pour assurer la conformité avec les standards constitutionnels et internationaux.

Ces recommandations couvrent 42 thématiques principales, articulées autour de quatre principes fondamentaux :

Consolidation de l’État de droit : Cela implique la soumission des autorités exécutives et judiciaires aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité dans toute mesure pouvant porter atteinte aux droits et libertés. Parmi les propositions : la possibilité d’auditionner un suspect sans le placer en garde à vue, le renforcement du droit à la défense, l’information immédiate du suspect sur la durée et les modalités de la garde à vue, et la possibilité de recours devant une juridiction indépendante — autant de mesures qui consacrent la transparence et le contrôle judiciaire réciproque. Garanties du procès équitable : Condition incontournable à la légitimité de toute procédure judiciaire. Le CNDH recommande notamment le droit de tout suspect à contacter un avocat dès l’arrestation, la réduction des durées de garde à vue, ainsi que l’usage de l’enregistrement audiovisuel comme garantie procédurale de transparence et de respect des droits. Équilibre entre les parties au procès : Gage d’indépendance et d’impartialité de la justice, cet équilibre suppose l’égalité des droits entre la défense et l’accusation. Le Conseil propose de garantir la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue, de permettre à la défense d’accéder au dossier de la police judiciaire transmis au parquet afin de préparer efficacement sa défense et de faire face à l’accusation à armes égales. Il recommande aussi de permettre aux associations civiles d’accéder à la justice sans autorisation administrative préalable, en remplaçant ce système par une simple notification, consolidant ainsi leur autonomie dans l’exercice du droit de recours. Prise en compte des personnes vulnérables : Pour répondre aux spécificités sociales, physiques, psychologiques ou juridiques des individus, le mémorandum propose des mécanismes adaptés aux femmes, enfants, personnes en situation de handicap et migrant·e·s. Parmi les mesures suggérées : l’intégration de la dimension de genre en cas de violence à l’égard des femmes, la simplification procédurale pour les personnes en situation de handicap, une approche fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires les concernant, et la mise à disposition de services de traduction pour les migrant·e·s.

Une vision des droits humains pour la justice pénale

À l’occasion de la présentation de ce mémorandum, la présidente du CNDH, Amina Bouayach, a affirmé que ces observations et recommandations expriment l’engagement du Conseil à contribuer à l’élaboration d’une procédure pénale qui respecte l’architecture constitutionnelle et protège les droits et libertés. Elle a souligné que la procédure pénale n’est pas qu’un outil technique, mais reflète la vision que la société porte sur la justice : un encadrement juridique de l’action des pouvoirs publics qui équilibre la préservation de la sécurité publique et la protection effective des droits.

« Toute personne, quelle que soit sa situation ou la nature de son conflit avec la loi, mérite le respect de sa dignité. Elle attend de nous que nous lui garantissions équité et justice. Un détenu n’est pas un simple numéro ou un dossier… c’est une personne avec une histoire, un espoir d’avenir, et une volonté de réinsertion. Cela fait pleinement partie de notre vision d’une justice réelle et effective. »

Article19.ma