Agriculture – SIAM 2025 : l’heure est à l’innovation hydrique

Alors que la raréfaction de l’eau devient un enjeu mondial majeur, la 17ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) place l’innovation hydrique au cœur de ses priorités. Ce choix stratégique reflète la nécessité de repenser la gestion de cette ressource vitale dans un monde confronté à des défis environnementaux croissants.

L’eau : un enjeu de souveraineté et de stabilité

Dans un contexte global marqué par les stress hydriques, la désertification, les changements climatiques et la pression concurrentielle sur les ressources, l’eau dépasse désormais sa fonction de simple intrant agricole. Elle devient un vecteur de souveraineté, un garant de stabilité rurale et un élément structurant des équilibres territoriaux.

Un rendez-vous international pour l’innovation et le partage

Réunissant experts, décideurs, institutionnels et investisseurs de 70 pays, le SIAM 2025 met en lumière les avancées les plus prometteuses en matière de gestion de l’eau. Qu’il s’agisse de solutions technologiques, de modèles organisationnels ou de savoir-faire traditionnels revisités, le salon se veut un carrefour d’idées pour une agriculture résiliente et durable.

Une thématique au cœur des politiques marocaines

Le choix du thème “Agriculture et monde rural : l’eau au cœur du développement durable” s’inscrit pleinement dans les politiques publiques marocaines :

Le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, qui vise à sécuriser l’accès à l’eau, particulièrement en milieu rural.

La stratégie “Génération Green 2020-2030”, qui combine modernisation agricole, inclusion sociale et valorisation de la ressource hydrique.

Une problématique globale à portée universelle

Au-delà du Maroc, les défis liés à l’eau concernent l’ensemble de la planète. Urbanisation rapide, croissance démographique, dérèglements climatiques : autant de facteurs qui fragilisent les ressources hydriques et complexifient leur gouvernance, surtout dans les zones agricoles.

Le SIAM 2025 s’érige ainsi en espace de dialogue international, de partage de solutions concrètes et de construction de partenariats durables pour une gestion intelligente et équitable de l’eau.

L’innovation au service d’une agriculture climato-intelligente

Parmi les sujets au cœur du salon :

Irrigation de précision

Recyclage des eaux usées

Collecte des eaux pluviales

Agriculture numérique

Technologies climato-intelligentes

Ces solutions sont mises en avant dans un espace de 370.000 m², véritable vitrine de l’innovation agricole mondiale.

La France, pays invité d’honneur de cette édition, partage son expertise en gestion hydrique agricole, irrigation raisonnée et agroécologie. Cette collaboration s’inscrit dans une dynamique de co-développement et de transfert technologique, face à un défi partagé.

Un événement sous le signe du dialogue et de la coopération

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 17ème édition du SIAM réunit 1.500 exposants de 70 pays. Véritable plateforme de concertation et de promotion des politiques agricoles, le salon participe activement à la recherche de réponses durables aux défis qui affectent l’agriculture mondiale.

