SIEL – CNDH : Droits culturels et industries créatives : état des lieux et perspectives ?

Lors d’une table ronde organisée, ce mardi 22 avril, dans le cadre du Pavillon du Conseil national des droits de l’Homme, l’écrivain et journaliste Driss Ksikes et le directeur de la Fondation Hiba, Marouane Fachane, ont débattu de l’état des industries culturelles et créatives au Maroc, ainsi que des liens entre ces industries et les droits culturels, considérés comme un élément fondamental des droits humains.

Le débat a abordé l’importance de reconnaître la culture comme un droit individuel et collectif, et non seulement comme un divertissement ou un produit économique.

Ksikes, fort d’une longue expérience de recherche sur le sujet, an mis l’accent sur les évolutions du concept d’“industries culturelles”. Il a rappelé que l’introduction de ce terme au Maroc ne remonte qu’à deux décennies et qu’il n’est pas encore pleinement ancré comme pratique institutionnelle réelle. Selon lui, les politiques publiques fonctionnent toujours selon une logique de l’offre plutôt que de la demande, sans vision claire pour élargir la base des publics ni créer un environnement véritablement propice à la production culturelle.

Malgré l’existence de théâtres et d’événements artistiques, l’inégalité territoriale dans l’accès à la culture, la faiblesse de la formation en conception de projets culturels, ainsi que l’opacité des mécanismes de financement, maintiennent l’activité culturelle loin de mériter pleinement l’appellation “industrie”.

Ksikes a également souligné la nécessité d’intégrer l’éducation et les médias comme deux piliers essentiels à toute transformation réelle dans ce domaine.

De son côté, Marwane Fachane a insisté sur l’importance d’établir des ponts entre droits culturels et droits créatifs, affirmant que l’artiste, comme tout citoyen, bénéficie des droits humains mais nécessite aussi une protection spécifique pour garantir son épanouissement créatif, allant de l’équité financière à la liberté d’expression. Il a rappelé le rôle crucial de la Convention UNESCO de 2005 pour soutenir cette approche, tout en soulignant que l’absence de données précises sur la contribution de la culture à l’économie marocaine ne signifie pas l’absence d’impact, mais plutôt un manque d’outils de mesure et de compréhension.

Les deux intervenants ont conclu que la culture n’est pas un luxe, mais une condition essentielle du développement humain. Lorsque les individus peuvent exprimer leur identité, la culture devient un acte de citoyenneté.

À l’approche d’événements majeurs comme la CAN 2025 et le Mondial 2030, les participants ont souligné que le moment est venu de saisir ces opportunités pour concevoir la culture comme une véritable levier stratégique, et non comme un accessoire secondaire des politiques.

+ Dima Droubi : écrire pour raviver la mémoire féminine dans l’histoire arabe +

Dans le cadre du programme « Écriture et droits humains », le Conseil national des droits de l’Homme a accueilli l’écrivaine et romancière Dima Droubi, d’origine syro-libanaise et résidant au Maroc depuis plus de 15 ans, pour discuter de ses deux romans “Les Éveillées de Cordoue” et “La Sultane du Caire”.

Droubi, qui a débuté sa carrière avec une formation en pharmacie, a expliqué que sa passion pour la culture et l’histoire l’avait naturellement conduite vers l’écriture.

Ses deux romans, bien que fondés sur des contextes historiques, placent la femme arabe et musulmane au centre du récit, en redonnant vie à des figures souvent oubliées ou marginalisées dans les narrations officielles.

“La Sultane du Caire” explore la figure de Chajarat ad-Durr au XIIIᵉ siècle, sous la dynastie des Mamelouks en Égypte, tandis que “Les Éveillées de Cordoue” raconte la vie de Wallada bint al-Mustakfi, poétesse andalouse, et son lien légendaire avec le poète Ibn Zaydoun.

Droubi a expliqué que ses nombreux déplacements entre Beyrouth, Damas, Paris et son installation au Maroc ont façonné sa perception de l’image de la femme orientale, souvent déformée ou mal comprise en Occident. Elle a ajouté que son séjour au Maroc lui avait permis de découvrir la richesse de la culture amazighe et le rôle actif de la femme dans cette tradition, ce qui l’a inspirée à approfondir ses recherches et ses écrits.

Elle a insisté sur l’importance de transmettre l’identité culturelle aux nouvelles générations, notamment à celles inscrites dans les écoles étrangères, en prônant l’enracinement et l’ouverture comme les clés d’une conscience équilibrée.

En conclusion, Droubi a appelé à réhabiliter les figures féminines de l’histoire arabe et islamique, non seulement à travers la littérature, mais également via les médias numériques et les contenus destinés aux jeunes, afin de renforcer la conscience du rôle historique et social des femmes.

+ Abdeslam Alikane : l’art Gnaoua, identité musicale et spiritualité rituelle +

Dans l’espace dédié aux expressions artistiques et créatives, le Conseil national des droits de l’Homme a reçu le maître gnaoui Abdeslam Alikane, figure emblématique de cet art au Maroc et directeur du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, lors d’un dialogue animé par le chercheur en musique Ahmed Aydoun.

Originaire d’Essaouira, Alikane est l’un des maîtres les plus influents du Gnaoua.

Au cours de la rencontre, Ahmed Aydoun a proposé une lecture analytique du Gnaoua en identifiant trois dimensions principales :

la dimension rythmique,

la dimension apparente et expressive,

la dimension rituelle et folklorique qui confère à cet art sa profondeur spirituelle et symbolique.

Le débat a aussi exploré la présence du Gnaoua dans différentes régions du Maroc, y compris dans des villages amazighs comme Smimou et Zagora, où cet art est parfois appelé “Gane”, enraciné dans l’héritage africain.

Dans son témoignage, Alikane a exprimé sa fierté d’avoir représenté le Maroc devant la commission de l’UNESCO en Colombie, qui a inscrit l’art Gnaoua au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il a aussi évoqué les “nuits gnaouies” et leurs rituels spécifiques, soulignant la différence entre les Noirs qui ont émigré vers les Amériques (créateurs du jazz et du blues) et les Gnaouis, restés enracinés dans leur profondeur spirituelle sous l’influence de l’islam.

Alikane a conclu en soulignant l’importance de documenter l’art :

« Ce qui compte, ce n’est pas seulement ce qui est chanté ou joué, mais ce qui est écrit et conservé. Je suis fier d’être ici, surtout dans un espace consacré aux droits humains, car c’est la parole libre qui donne sa véritable valeur à l’art. »

+ Trois journalistes marocaines entre roman et analyse médiatique +

Dans l’espace des publications, le Conseil national des droits de l’Homme a invité trois journalistes marocaines qui ont présenté leurs œuvres littéraires et analytiques, reflets de leurs expériences professionnelles et de leur regard sur les valeurs et la société.

Asmahan Amour a présenté son roman “Par défi à la douleur”, une œuvre intime qui interroge la souffrance du point de vue féminin avec une grande sensibilité humaine.

Mounia El Mansour a présenté son essai “La télévision marocaine et la fabrication des valeurs”, une analyse critique du rôle de la télévision publique dans le renforcement des valeurs sociétales, en pleine mutation culturelle et numérique. Lors de la rencontre, elle a affirmé :

« On ne peut lutter contre la médiocrité qu’à travers la culture et un média qui renforce l’éducation aux médias et protège le goût public. »

Samira Mekdad a dévoilé son livre “Une part de moi : articles et récits”, mêlant écriture journalistique et réflexion personnelle.

Cet événement, organisé par la Plateforme Médias et Citoyenneté, a été une célébration des voix féminines et a mis en lumière l’urgence de renouveler le discours médiatique et d’élever le goût culturel face à la montée de la médiocrité.

+ La mémoire de Toumliline : un héritage pour l’avenir +

Dans la deuxième partie de l’espace des publications, le Conseil national des droits de l’Homme a accueilli Lamia Radi, présidente de la Fondation Mémoire pour l’avenir et membre de l’Unité de sauvegarde de la mémoire du Conseil, pour évoquer les Rencontres internationales de Toumliline qui ont marqué la vie intellectuelle marocaine dans les années 1950.

Lamia Radi a déclaré :

« L’histoire des rencontres de Toumliline est une preuve vivante de l’importance du dialogue et de la culture dans la construction et la protection des droits humains, d’autant plus qu’elles furent le premier think tank en Afrique pendant l’époque des indépendances, rassemblant des penseurs issus de diverses cultures, religions et horizons politiques. »

La Fondation œuvre aujourd’hui, avec le soutien du Conseil, à préserver et transmettre cette mémoire intellectuelle aux jeunes générations, en tant que modèle inspirant de dialogue et de réflexion partagée.

Pour rappel : situé dans les montagnes du Moyen Atlas, près d’Azrou, le couvent de Toumliline a été fondé dans les années 1950 par des moines bénédictins. Ce lieu spirituel est devenu célèbre pour avoir accueilli les Rencontres de Toumliline, des forums de réflexion qui rassemblaient intellectuels, universitaires, écrivains et responsables religieux du Maroc et d’ailleurs.

À une époque charnière, marquée par les luttes pour l’indépendance et les mutations sociales, Toumliline fut un espace unique de dialogue interreligieux, de débat philosophique et de réflexion politique, réunissant musulmans, chrétiens, juifs et libres penseurs dans un esprit d’ouverture rare.

Au-delà de sa dimension religieuse, le couvent a laissé une empreinte intellectuelle forte au Maroc moderne. Les débats politiques et culturels entre la gauche marocaine, entre autres, et les moines qui s’y sont tenus ont contribué à faire émerger une culture du dialogue et de la tolérance.

Aujourd’hui encore, la mémoire de Toumliline est célébrée comme un exemple inspirant de coexistence, de respect mutuel et d’engagement en faveur des droits humains, à une époque où ces valeurs étaient encore en construction dans une Afrique en pleine décolonisation.

Par Boutaina Taki

Article19.ma