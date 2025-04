SIEL – CNDH : Le patrimoine marocain entre conservation et valorisation… Possédons‑nous vraiment les clés de l’avenir ? (Vidéos)

Lors des activités de la 4ème journée du Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL), une table ronde a été organisée à l’espace du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), autour du thème du patrimoine matériel et immatériel, sous le titre « De la conservation à la valorisation ». Y ont participé : Youssef Khiara, archéologue et ancien directeur de l’Institut du patrimoine culturel ; Brahim El Mazned , directeur artistique du festival Timitar ; et Mabtissir Ibn Abdeljalil Bouzoukar, directeur de l’Institut des Antiquités.

Le débat de ce lundi 21 avril s’est porté sur les grandes transformations en cours dans ce domaine, à l’aube de l’adoption, en 2025, de la nouvelle loi relative au patrimoine culturel et naturel. À ce propos, Brahim El Mazned a souligné que la géographie et l’histoire avaient doté le Maroc d’un patrimoine matériel riche, qui a consolidé l’identité marocaine dans toute sa diversité.

Il a estimé que ce patrimoine ne peut perdurer sans une véritable conservation et gestion, insistant sur le rôle actif des institutions publiques, via leurs directions régionales, notamment pour les arts vivants et les industries artisanales : « On ne peut parler de valorisation sans associer les vrais acteurs, tels que les artistes et les artisans, ces “trésors vivants”. »

Il a ajouté que le volet matériel du patrimoine restait le moins valorisé, malgré les moyens disponibles, et qu’il était donc nécessaire de doter ce secteur d’un arsenal juridique clair pour en assurer la protection et la pérennité. Pour sa part, Youssef Khiara a détaillé l’évolution de la loi 22‑80 qui régissait le patrimoine depuis 1980, en pointant les limites de ce cadre ancien cantonné aux seuls édifices historiques et sites classés, sans intégrer les évolutions conceptuelles du droit international.

Khiara a expliqué que la nouvelle loi—préparée depuis 2012—introduit dans le corpus législatif marocain des notions inédites : patrimoine subaquatique, patrimoine immatériel, ensembles historiques, archéologie préventive (permettant à l’administration d’intervenir avant la disparition de vestiges), et, pour la première fois, l’étude d’impact sur le patrimoine afin d’évaluer les effets positifs ou négatifs de tout projet de développement. Ce dispositif ouvre également la voie à l’investissement privé dans le patrimoine et prévoit des mesures dissuasives contre le trafic illicite et la contrebande.

En évoquant le lien entre patrimoine immatériel et industries culturelles, El Mazend a insisté sur son importance, rappelant l’expérience du festival Timitar et d’autres événements ayant su transformer la mémoire collective en opportunités économiques : musique amazighe, arts Ahwach et Rways, et rituels locaux tels que le bīlmawn. Selon lui, ces formes culturelles ne sont pas un simple folklore, mais un secteur économique et social renouvelable.

Il a également cité l’exemple de Rabat, où plusieurs lieux patrimoniaux jusque‑là délaissés se sont métamorphosés en chantiers artistiques, en expositions d’art plastique ou en centres accueillant des initiatives de jeunesse et de femmes. Cette dynamique, a‑t‑il noté, démontre la capacité du patrimoine à dialoguer avec les transformations, à condition de disposer d’une structure d’accueil et d’un accompagnement légal adapté.

Interrogé sur une étude antérieure qu’il avait conduite sur les retombées économiques de ces projets, Lemzened a répondu que les recherches valables doivent être indépendantes, mais il a affirmé que les gains économiques liés au patrimoine peuvent parfois dépasser ceux de certaines activités sportives ou commerciales, et qu’un segment de la clientèle touristique choisit le Maroc précisément pour son patrimoine, dans le cadre de ce que l’on appelle le tourisme culturel.

Enfin, Youssef Khiara a conclu en rappelant que la question de la « conservation et de la valorisation » renvoie au cœur de la gestion des affaires publiques, soulignant que le document de Rio de Janeiro avait défini les critères du développement selon trois dimensions—économique, sociale et environnementale—qui ne peuvent se réaliser sans l’intégration effective de la dimension culturelle.

En clôture de la table ronde, il est apparu clairement que la question du patrimoine n’est plus une affaire purement technique ou un simple sujet de débat académique, mais un enjeu politique et économique majeur, touchant au futur culturel du pays.

+ « Zahra » : un récit de souffrance à voix haute +

Dans l’espace « Écriture et droits de l’homme », les visiteurs ont rencontré l’écrivain et journaliste Soufiane Chakkouche, qui a partagé son expérience autour de son roman Zahra, publié en 2021 au Canada. Cette œuvre ne s’apparente pas aux « histoires qu’on raconte facilement », mais se veut un travail littéraire « écrit avec le poids du cœur », mû par le sens du devoir envers ceux qui n’ont pas de voix dans ce monde.

Le roman s’articule autour de trois lignes narratives entrecroisées, couvrant les années 1980, 1990 et le début des années 2000.

Au centre, l’histoire de Zahra, enfant née des violences sexuelles subies par sa mère, simple domestique, dans une grande maison. Zahra grandit dans la résidence où le crime a eu lieu, dans un milieu bourgeois, avant de découvrir la vérité et d’entamer un douloureux voyage à la recherche de sa mère, exilée de force dans son village natal des montagnes de l’Atlas.

Parallèlement, l’auteur raconte le destin de Wassim, un jeune Marocain parti en migration clandestine, pour découvrir que le rêve européen peut s’évanouir avant même de commencer, ne laissant derrière que cendres de désillusion et de détresse.

Malgré la complexité de la structure, le roman ne suit pas un parcours aléatoire : chaque fil narratif converge vers une conclusion commune, formant une fresque cohérente et poignante sur l’injustice, l’identité et l’appartenance.

Chakkouche, connu d’abord comme journaliste et chroniqueur pour L’Express à Toronto, insiste : pour lui, l’écriture n’est pas un luxe, mais un devoir moral et un moyen de documenter la souffrance et de donner voix aux invisibles : « Si le journaliste dévoile la douleur, le romancier lui en donne contours et voix .»

Bien que Zahra n’ait pas trouvé d’éditeur au Maroc lors de sa parution, le roman a aujourd’hui atteint ses lecteurs, après avoir été finaliste du Prix du Salon international du livre de Toronto, en attendant un éditeur marocain digne de l’accueillir. Zahra n’est pas seulement un roman, c’est le miroir d’une réalité cruelle et une plume pour ceux qui n’ont pas de voix.

+ Art d’Izran : un rendez‑vous avec Omayma Balah +

Toujours dans l’enceinte du Salon, l’après‑midi a offert un moment artistique exceptionnel autour de l’« Art d’Izran », l’une des plus anciennes expressions musicales amazighes du Rif. L’artiste Omayma Balah, originaire d’Al Hoceïma, a enchanté le public de sa voix et de son énergie. Présentée par le chercheur Mohammed Mrabti, elle a livré des extraits de ce répertoire ancestral, mêlant poésie, chant et dimension communautaire.

Lors de la séance Questions / Repinses, Omayma Balah a confié : « J’ai été fière aujourd’hui de partager avec vous la culture d’Izran, qui constitue une part essentielle de la mémoire et de la culture rurale. » Elle a expliqué avoir voulu rapprocher le public de cet art, en en détaillant les significations, les traditions et les occasions où il se pratique, et a salué la ferveur des spectateurs, moment particulièrement émouvant.

Cette rencontre n’était pas qu’un spectacle : elle a agi comme un acte de préservation et de transmission, faisant revivre une mémoire vivante. Izran, sous la voix d’Omayma, n’était pas seulement un chant, mais une célébration de l’identité et un dialogue entre le patrimoine et son public.

+ Autour de “Tirs” de Mohamed Mouloud El Ahmadi +

Dans l’espace des publications, le stand du CNDH a mis en lumière des travaux intellectuels et littéraires reflétant la richesse de la mémoire culturelle marocaine. Cette fois, c’est le livre « Tiris », une fouilles dans la littérature géographique du Sahara de Mohamed Mouloud El Ahmadi qui a été débattu, introduit par le spécialiste de la culture hassanie, Habib Aidid.

Cet ouvrage constitue une démarche sérieuse de redonner à l’espace saharien ses lettres de noblesse, non comme simple étendue désertique, mais comme un lieu vivant, porteur de sens, où l’homme, la culture et la mémoire orale se sont épanouis. Selon l’auteur : « Tiris est un espace géographique nourricier de vie et de culture hassanie. L’objectif du livre est d’interroger ces territoires, longtemps perçus comme inertes, alors qu’ils sont imprégnés de sens par les poètes hassanies et de formes littéraires uniques. »

Cette discussion a offert un moment de réflexion sur le lien entre le lieu et le mot, où reliefs et sites deviennent des symboles culturels, racontés, chantés et ancrés dans la mémoire collective. Ainsi, Tiris apparaît comme une véritable fouille culturelle au cœur du Sahara, révélant comment un espace géographique se transforme en texte vivant, ouvert à la mémoire et à l’identité collective.

Par Boutaina Taki

Article19.ma