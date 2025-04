Éducation – Le ministère de la Justice forme les enfants des magistrats et des fonctionnaires à la protection en ligne face aux défis de l’intelligence artificielle

Le ministère de la Justice organise, les 19, 20, 26 et 27 avril 2025, des ateliers de formation au profit des enfants des magistrats, cadres et fonctionnaires de l’administration centrale, sous le thème “Protéger les enfants en ligne face aux défis de l’intelligence artificielle”.

Ces ateliers se déroulent à l’Institut national des professions juridiques à Technopolis, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des magistrats et des fonctionnaires de la justice, le Centre marocain de recherches pluridisciplinaires et d’innovation (CMRPI), et le Conseil de l’Europe, dans le cadre de la campagne nationale Safer Internet Day 2025.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts du ministère pour promouvoir un usage sûr et responsable d’Internet, notamment chez les enfants, une catégorie particulièrement vulnérable face aux cybercriminels.

Les ateliers visent à sensibiliser les participants aux dernières techniques de protection des données personnelles et à les former à un usage sécurisé des espaces numériques.

Des ateliers de sensibilisation pour un usage sécurisé d’Internet

Lors de la séance d’ouverture, M. Mohamed Amine Jerdani, représentant la Direction des affaires pénales et de la grâce, a souligné que ces ateliers traduisent l’engagement du ministère au sein de la Commission nationale pour un Internet plus sûr, et illustrent ses efforts continus dans la lutte contre la cybercriminalité, où la prévention et la sensibilisation jouent un rôle clé.

M. Abdessadek Essaidi, secrétaire général de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des magistrats et fonctionnaires de la justice a souligné l’importance de former les enfants des magistrats et fonctionnaires aux enjeux du numérique, surtout à l’occasion du Salon international de l’édition et du livre qui donne à l’initiative une dimension particulière.

Plus de 700 enfants et 100 cadres et fonctionnaires devraient bénéficier de ces ateliers

De son côté, M. Youssef Bentale, président du CMRPI, a mis en avant le rôle du Centre dans la promotion de la cybersécurité pour les enfants et a salué l’engagement du ministère dans la lutte contre la criminalité numérique, aussi bien sur le plan législatif que préventif.

Au total, plus de 700 enfants et 100 cadres et fonctionnaires devraient bénéficier de ces ateliers, animés par des experts en cybersécurité du CMRPI, durant les quatre jours programmés.

Article19.ma