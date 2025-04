Kiosk – DeepSeek et ManusAI, les amuse-bouches de la révolution digitale

Début 2025, DeepSeek AI débarquait avec un coût dérisoire et des performances solides. Très vite, ManusAI prenait le relais, confirmant que la Chine ne comptait pas simplement suivre… mais dominer.

Mais ce n’était que l’échauffement. L’annonce choc vient de l’Institut national d’intelligence artificielle de Hefei : l’ordinateur quantique Origin Wukong a été utilisé pour affiner un LLM en condition réelle, et c’est la première fois dans le monde qu’un tel exploit est réalisé avec du matériel quantique concret – pas un simulateur.

L’ordinateur Origin Wukong, lancé en janvier 2024, embarque 72 qubits et repose sur une architecture superconductrice, avec plus de 80 % des composants produits en Chine. Il a permis :

une amélioration des performances IA de 8,4 % ,

une réduction de la taille du modèle de 76 % ,

une baisse de la consommation énergétique drastique.

Grâce à sa méthode dite de “quantum-weighted tensor hybrid parameter fine-tuning”, les chercheurs ont pu identifier des patterns complexes dans les données et optimiser les modèles plus rapidement que sur les GPU .

+ Insolite : La machine préférée des Américains? +

Selon les données, les utilisateurs américains sont les plus nombreux à se connecter à Wukong, suivi par le Japon, la Russie et le Canada. Malgré les sanctions US plaçant la firme chinoise sur la liste noire du commerce international, les scientifiques de Hefei ont ouvert la plateforme à tous les pays, au nom de la coopération scientifique mondiale.

Une claque diplomatique doublée d’un pied de nez technologique, alors même que les ordinateurs quantiques américains restent fermés à la Chine.

La quatrième génération d’Origin Wukong est en cours de finalisation. Plus puissante, plus stable, plus accessible. Et pendant ce temps, la Chine planche déjà sur une IA auto-apprenante et auto-optimisante, sans intervention humaine.

Une IA qui s’améliore toute seule, propulsée par un ordinateur quantique. L’Occident est-il prêt ? Pas sûr.

Pendant que certains débattent encore de savoir si l’IA est une mode passagère, la Chine, elle, redéfinit les règles du jeu. Et cette fois, le quantum ne se résume plus à des théories ou des laboratoires : c’est opérationnel, et c’est chinois. Source : crypto.neet.fr

