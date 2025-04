Alerte – Face aux contraintes internes, le Canada change sa politique migratoire

Fini le slogan : « Le Canada terre d’accueil ». Les temps ont changé et pour cause : Face à une pression croissante sur ses infrastructures et son parc immobilier, le Canada amorce dès début 2025 un virage majeur dans sa politique d’immigration.

Les autorités fédérales révisent le volume des nouveaux arrivants permanents avec une réduction progressive :

395 000 en 2025

380 000 en 2026

365 000 en 2027

Ce recul est particulièrement notable si l’on considère les 485 000 nouveaux résidents admis en 2024. Parallèlement, Ottawa entend réduire la proportion d’étrangers temporaires dans la population, en visant 5% d’ici fin 2026, contre environ 7,5% en 2023, selon La Nouvelle Tribune.

Les mesures s’étendent également aux permis d’études, qui connaissent une réduction significative de 35%, se stabilisant à 360 000 en 2024. Au Québec, la pression sur les capacités d’accueil se traduit par le gel temporaire de deux programmes populaires d’accueil permanent, gel qui devrait être levé à l’été 2025.

Incident à l’aéroport Trudeau

Le 9 avril dernier, un événement est venu illustrer les tensions suscitée par les nouvelles orientations migratoires. Un groupe de sept voyageurs algériens, en possession de papiers valides, fut soumis à des contrôles particulièrement minutieux par les agents frontaliers à l’aéroport Pierre Elliott Trudeau de Montréal.

Au final, six des sept voyageurs n’ont pas été autorisés à entrer au pays. Seul le septième, après avoir passé une nuit dans les installations aéroportuaires et subi plusieurs heures d’interrogatoire, a pu accéder au territoire le 10 avril, alors qu’il revenait tout juste d’un court séjour en Algérie, ajoute la même source.

