Maroc / France – Laftit s’entretient à Rabat avec le ministre français de l’Intérieur

Le ministre français Bruno Retailleau a été reçu, ce dimanche, par son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, pour une visite de travail axée sur le renforcement du partenariat Maroc-France sur les thèmes de la coopération migratoire et de la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue.

Cette visite de travail s’inscrit dans le prolongement de la rencontre entre les deux ministres lors de la visite au Maroc, le 30 octobre 2024, du président Emmanuel Macron, a-t-on appris de source bien informée.

La France et le Maroc ont un dialogue migratoire de très grande qualité particulièrement en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. Le ministre souhaite faire le point des résultats obtenus qui sont le fruit de la mobilisation conjointe des deux pays et échanger sur les voies et moyens de renforcer encore cette dynamique.

Sur l’immigration irrégulière, le ministre souhaite consolider les avancées obtenues depuis fin octobre notamment sur les laissez-passer consulaires (délivrance, delais d’obtention…) et les volumes de réadmissions.

Article19.ma