Palestine – Marée humaine à Rabat: la solidarité marocaine avec Gaza ne faiblit pas

Pour le deuxième dimanche consécutif, des milliers de manifestants bravent la pluie pour dénoncer les massacres à Gaza et exiger la fin du génocide.

Malgré une météo défavorable, des milliers de Marocains ont envahi les rues de Rabat pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien et condamner les crimes de guerre commis à Gaza.

Répondant à l’appel du « Groupe d’action nationale pour la Palestine », coalition regroupant plusieurs forces politiques et associatives, les manifestants ont crié leur colère contre l’occupation israélienne.

Au cœur de la marche, des slogans puissants comme « Palestine résiste » ou « Stop au massacre » ont résonné, dénonçant les violences quotidiennes perpétrées par l’armée israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

+ Réponse populaire à l’offensive israélienne à Gaza +

Cette mobilisation s’inscrit dans une dynamique de protestation grandissante au Maroc. Elle intervient une semaine après un autre rassemblement massif et marque une réponse populaire à l’intensification de l’offensive israélienne, relancée le 18 mars après deux mois de trêve. Depuis cette date, plus de 1.570 Palestiniens ont été tués.

Depuis le début du conflit, le 7 octobre 2023, plusieurs manifestations de grande ampleur ont eu lieu à travers le royaume. Les Marocains réclament, entre autres, l’abrogation de la normalisation des relations avec Israël, une décision de plus en plus contestée dans l’opinion publique.

Le Maroc a officiellement appelé à plusieurs reprises à un « arrêt immédiat » des hostilités. Mais sur le terrain, les chiffres sont accablants : en un an et demi, plus de 40.000 morts et 100.000 blessés sont à déplorer dans la population civile de Gaza.

Article19.ma