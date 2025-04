Manœuvres – Le Maroc accueillera la 21e édition des exercices militaires « African Lion » avec les USA et 30 nations le 12 mai

Le Maroc accueillera les 21e exercices militaires African Lion du 12 au 23 mai 2025, en partenariat avec les États-Unis et plus de 30 nations. African Lion 2025.

Le Maroc a annoncé samedi l’organisation de la 21e édition des exercices militaires « African Lion », avec la participation de plus de 30 pays, y compris les États-Unis, prévue du 12 au 23 mai.

Selon un communiqué du Commandement général des Forces armées royales marocaines, « African Lion » est l’un des plus grands exercices militaires du continent africain.

Sur instruction du roi Mohammed VI, Commandant suprême et Chef d’état-major des Forces armées royales, les Forces armées royales, en partenariat avec les Forces armées des États-Unis, organiseront la 21e édition de l’exercice African Lion du 12 au 23 mai 2025, à Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Tafraout (centre), Kénitra (ouest), et Ben Guerir (nord), souligne le communiqué.

“African Lion” sert de plateforme clé pour améliorer la coopération et échanger des expertises entre les forces armées des pays participants, notamment dans les domaines de la formation et des exercices conjoints, contribuant à améliorer l’interopérabilité aux niveaux opérationnel, technique et procédural, a ajouté le communiqué.

L’édition de cette année comprend la participation des Forces armées royales marocaines et de leurs homologues américains, ainsi que de plus de 30 autres pays « participants ou observateurs » d’Europe, d’Afrique, d’Amérique latine et du Moyen-Orient.

L’exercice comportera diverses activités opérationnelles, notamment des manœuvres tactiques terrestres, maritimes et aériennes réalisées de jour comme de nuit, en plus des exercices des forces spéciales, des opérations aéroportées et une planification conjointe d’opérations pour les officiers d’état-major dans le cadre d’une « task force », ainsi que des activités humanitaires et sociales parallèles.

Pour rappel, la première édition des exercices « African Lion » a commencé en 2007 entre le Maroc et les États-Unis.

