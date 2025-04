Météo – Maroc : Pluies parfois orageuses et rafales de vent prévus de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

De fortes pluies parfois orageuses et rafales de vent localement fortes avec chasse-poussières sont prévues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses oscillant entre 20 et 40 millimètres sont prévues, entre vendredi à 18h et samedi à 09h, dans les provinces de Chefchaouen et Ouezzane, indique la DGM dans un bulletin d’alerte (niveau de vigilance orange).

Aussi, des cumuls variant entre 40 et 70 millimètres sont attendus, de vendredi à 15h à samedi à 23h, dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Errachidia, Midelt, Taroudant et Azilal.

Le même phénomène (30-50 mm) concerne, entre samedi à 15h et dimanche à 06h, les provinces de Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Khouribga et El Kelaa des Sraghna.

Par ailleurs, des rafales de vent localement fortes avec chasse-poussières (75-90 km/h) sont attendues, de vendredi à 11h à samedi à 18h, dans les provinces de Guercif, Oujda-Angad, Taourirt, Jerada, Figuig, Boulemane, Ouarzazate, Tinghir et Midelt.

