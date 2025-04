Parlement – Talbi Alami rappelle aux députés leur devoir, lors de l’ouverture de la 2e session de l’année législative 2024-2025

La Chambre des représentants a tenu, vendredi une séance plénière, consacrée à l’ouverture de la deuxième session de l’année législative 2024-2025.

À cette occasion, le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a souligné que l’intervalle entre les sessions a été marqué par de nombreuses activités liées aux relations extérieures, un domaine dans lequel la Chambre a déployé un effort considérable, précisant que durant cette période, la Chambre a poursuivi ses missions en lien étroit avec les préoccupations de la société, ainsi qu’avec les défis et enjeux imposés par le contexte national.

Ces défis et enjeux, au cœur desquels la Chambre des représentants doit constamment demeurer, a-t-il poursuivi, “nous engagent à redoubler d’efforts, avec plus de détermination et de persévérance, afin que nos actions aient un impact concret, et que les politiques publiques et les dépenses publiques aient l’effet escompté sur les conditions de vie des citoyens, ainsi que sur la performance des services publics et leurs relations avec les citoyens, qui doivent ressentir qu’ils en sont au centre et qu’ils en sont les bénéficiaires”.

+ « Il nous appartient, à toutes et à tous, de renforcer notre cohésion et notre unité nationales » +

A cet égard, M. Talbi El Alami a appelé “à maintenir une présence active et productive et à mesurer pleinement la responsabilité et l’engagement qui nous sont confiés, chacun depuis sa position dans l’opposition ou la majorité”, mettant l’accent sur la nécessité de garder constamment à l’esprit “nos intérêts géopolitiques et géostratégiques dans un contexte régional et international marqué par l’incertitude, les imprévus et l’émergence de nouvelles équations géopolitiques et géoéconomiques ponctuées par de nombreuses convulsions”.

À la lumière de cela, a-t-il ajouté, “il nous appartient, à toutes et à tous, de renforcer notre cohésion et notre unité nationales, et de préserver la solidité et la cohérence de nos rangs”, notant que cela exige de nous que “nous mettions autant que possible de côté nos divergences, et non nos différences, qui constituent la source même de notre richesse politique et culturelle en cette conjoncture régionale et internationale particulièrement délicate.

