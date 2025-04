Insolite – La photo d’une casquette comme celle de Trump avec le logo “MAGA”, mais « made in China » a créé le buzz

Une photo devenue virale sur les Net. Et pour cause, l’image d’une casquette rouge emblématique, portée fièrement comme étendard d’un certain patriotisme. Elle clame haut et fort le slogan « Make America Great Again » (MAGA), mais jettez un œil à l’étiquette : Made in China. Ironie ou simple logique du marché mondialisé ?

Pendant ce temps, le même Trump qui fait la guerre économique à Pékin, impose des tarifs douaniers de 125 % sur les produits chinois… tout en faisant fabriquer ses propres produits dérivés là-bas. La Chine est l’ennemie à punir, mais aussi la bonne vieille usine à bas coût. On tape sur elle en public, on commande chez elle en privé.

Et pour parfaire l’absurde, la casquette en solde passe de 50 à 102 dollars. Oui, en solde. Une promotion à l’envers, comme un clin d’œil à une époque où les mots ne veulent plus rien dire, et où le consumérisme s’habille de patriotisme bon marché – mais à prix fort.

Bref, les mesures impulsives de Trump suscitent une avalanche de railleries concernant la légitimité de sa guerre commerciale.

Article19.ma