Incident – Un hélicoptère s’écrase dans la rivière Hudson près de Manhattan, à New York

“La malédiction” de la rivière Hudson ? Et pour cause, ce jeudi 10 avril 2025, un hélicoptère avec plusieurs personnes à bord s’est abîmé dans l’Hudson River, non loin du quartier de Manhattan à New York.

L’incident s’est produit aux alentours de 15h15, heure locale, près de la jetée 40, à l’intersection de West Houston Street et West Street. Selon des témoins, l’hélicoptère aurait “été coupé en deux” avant de plonger dans le fleuve, a rapporté l’agence AP.

Les informations concernant le nombre exact de personnes à bord varient. Certaines sources indiquent qu’il y avait au moins deux personnes à bord, tandis que d’autres rapportent la présence de quatre passagers. Les autorités n’ont pas encore confirmé le nombre exact de victimes ni leur état de santé.

Les services d’urgence, y compris le département de police de New York (NYPD), le département des pompiers de New York (FDNY) et la Garde côtière, ont rapidement été dépêchés sur les lieux. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent l’hélicoptère renversé et en grande partie submergé dans l’eau, avec plusieurs bateaux de secours autour.

