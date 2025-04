Au Maroc, des milliers de documents confidentiels mis en ligne après une cyber attaque contre la CNSS (Le Monde)

Dérobées auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine et diffusées mardi 8 avril, les données de plus de deux millions de personnes travaillant dans près de 500 000 entités ne concernent pas seulement des anonymes. Elles portent aussi sur des personnalités en vue du monde des affaires et des plus influents du monde politique, affirme Le Monde

Sur ces listes publiées sur Telegram figurent des personnalités comme le PDG de la compagnie aérienne Royal Air Maroc et celui de la banque Attijariwafabank, les dirigeants des laboratoires pharmaceutiques Pfizer, Sanofi et Sothema, la fille aînée du chef du gouvernement, administratrice de sa société de distribution de carburants Afriquia…

La même source évoqué : “Les traitements, certains à six ou sept chiffres, que perçoivent les grands patrons et les hauts cadres du royaume alimentent les conversations dans les salons de Casablanca ou de Rabat, aussi bien que sur la messagerie WhatsApp.”