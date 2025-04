Éclairage – Le rétropédalage de Trump a fait réagir les Bourses mais une grave crise avec la Chine s’annonce à l’horizon

Les marchés étaient en liesse mercredi 9 avril, après que le président Trump a annoncé une suspension partielle — mais pas totale — de ses vastes tarifs douaniers, selon le site américain Axios.

En fait, il a accordé un sursis de 90 jours sur les tarifs réciproques qu’il avait imposés à des dizaines de pays.

Mais il a maintenu un tarif de base de 10 %, et a augmenté les droits de douane sur les produits chinois à 125 %, relève la même source.

« Les gens dépassaient un peu les bornes », a déclaré Trump aux journalistes pour expliquer sa décision. « Ils devenaient un peu nerveux. Ils avaient un peu peur. » « Ces derniers jours, ça semblait plutôt sombre », a-t-il ajouté.

Entre les lignes

Cette pause de 90 jours aligne la politique de Trump avec ce que de nombreux investisseurs pensaient qu’il ferait dès le départ.

Cela recentre également une guerre commerciale mondiale en une guerre commerciale principalement entre les États-Unis et la Chine — ce qui aura tout de même d’énormes répercussions pour les consommateurs américains.

En chiffres

Cette décision a déclenché un rallye boursier fulgurant.

L’indice S&P 500 a bondi de plus de 9 %.

Le Nasdaq a terminé en hausse de 12 %, sa plus forte progression en une journée depuis 24 ans.

Le Dow Jones a grimpé de près de 8 %, repassant au-dessus des 40 000 points.

Victoire pour Musk ?

Le sursis tarifaire est une excellente nouvelle pour Elon Musk, note Nathan Bomey d’Axios.

Musk s’était montré de plus en plus critique à l’égard des tarifs douaniers ces derniers jours, traitant le conseiller commercial de Trump, Peter Navarro, de « crétin » et appelant à une « situation sans aucun tarif » entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

L’action de Tesla a immédiatement flambé après l’annonce de Trump mercredi, grimpant de 18 % pour atteindre près de 262 dollars en milieu d’après-midi.

Mais les tensions avec la Chine pourraient encore poser de sérieux problèmes à Tesla — et donc à Musk. (Source Axios)

Article19.ma