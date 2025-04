Maroc / USA – Wagner et Schneider accueillent M. Bourita pour une table ronde au Congrès sur “la paix et l’intégration régionales”

La représentante Ann Wagner (MO-02), coprésidente du Caucus bipartisan et bicaméral des accords d’Abraham, a accueilli Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du royaume du Maroc, pour une table ronde à huis clos avec des membres du Congrès, le mardi 8 avril. La discussion a porté sur le rôle croissant du Maroc, sous la direction du roi Mohammed VI, dans la promotion de la paix régionale, de l’intégration économique et de la coopération en matière de sécurité, notamment dans le cadre des accords d’Abraham.

L’événement a été co-organisé par le coprésident du caucus, le représentant Brad Schneider (IL-10) et a donné aux membres l’occasion de s’engager directement avec l’un des dirigeants diplomatiques les plus actifs et les plus stratégiques de la région.

« Le Maroc est un partenaire essentiel des États-Unis dans la quête de paix, de stabilité et de prospérité en Afrique et au Moyen-Orient », a déclaré le représentant Wagner. « En tant que coprésident du Caucus des accords d’Abraham, j’ai œuvré au renforcement des relations économiques, diplomatiques et sécuritaires entre les États-Unis, le Maroc, Israël et les pays arabes de la région, ainsi qu’à la lutte contre les tentatives de l’Iran de saper et de déstabiliser l’accord historique de normalisation. La table ronde d’aujourd’hui avec le ministre des Affaires étrangères Bourita défend ces intérêts communs et j’ai apprécié le point de vue essentiel du ministre sur nos efforts. »

« La relation entre les États-Unis et le Maroc est vieille de plusieurs siècles et n’a jamais été aussi pertinente », a déclaré le représentant Schneider. « Des exercices militaires conjoints à la coopération trilatérale avec Israël, le Maroc joue un rôle essentiel dans la promotion de nos intérêts communs en matière de stabilité, de prospérité et de paix. Nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’occasion d’avoir un dialogue ouvert et stratégique avec le ministre des Affaires étrangères Bourita sur les opportunités et les défis auxquels la région est confrontée. »

À l’approche des 5 ans depuis que le Maroc a établi des relations complètes avec Israël et que les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, les membres du Congrès et le ministre des Affaires étrangères ont discuté de l’avenir des relations bilatérales, ainsi que des relations trilatérales avec Israël.

La table ronde a mis en lumière les avancées récentes du dialogue trilatéral États-Unis-Maroc-Israël, qui sert de plateforme de collaboration sur des questions telles que le commerce, l’énergie, l’eau et la sécurité régionale. Les membres ont également discuté de l’approfondissement des relations bilatérales entre les deux pays, qui comprennent une coopération militaire, économique et diplomatique solide.

L’organisation par le Maroc de l’African Lion, le plus grand exercice militaire conjoint annuel sur le continent africain, a été présentée comme un exemple clé du partenariat de défense entre les États-Unis et le Maroc et de la coordination multilatérale en Afrique du Nord.

Les membres ont également discuté de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, de l’évolution du contexte diplomatique international et des conséquences potentielles pour la stabilité régionale à long terme.

Le Caucus des accords d’Abraham s’engage à faire progresser la normalisation, à soutenir la diplomatie américaine et à favoriser des partenariats à long terme qui contribuent à la paix, aux opportunités et à l’intégration au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Article19.ma