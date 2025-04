Capital Market – Global Money Week s’engage pour l’éducation financière au Maroc

L’éducation financière joue un rôle clé dans le développement économique, social et personnel des individus. Dans cette optique, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), en partenariat avec la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF), participe activement à la 13e édition de la Global Money Week 2025, une initiative mondiale visant à sensibiliser les jeunes générations à l’importance de la gestion financière.

Cette campagne mondiale, initiée par l’OCDE/INFE, se veut un outil pédagogique et une opportunité pour aider les jeunes à comprendre les enjeux financiers et à prendre des décisions éclairées qui auront un impact sur leur avenir économique.

Une Mobilisation Internationale et Nationale pour l’Éducation Financière des Jeunes

La Global Money Week (GMW) est un événement annuel qui rassemble des institutions financières, des organismes éducatifs et des partenaires à travers le monde. Son objectif principal est de promouvoir l’éducation financière auprès des jeunes en leur offrant des outils et des ressources pour comprendre les principes fondamentaux de la gestion de l’argent, l’investissement et la planification financière. La 13e édition de cet événement mondial, qui se déroule du 7 au 13 avril 2025, est placée sous le thème inspirant « Think before you follow, wise money tomorrow » (Réfléchissez avant de suivre, un argent sage demain).

Dans ce cadre, l’AMMC, l’institution marocaine chargée de réguler les marchés financiers, a une fois de plus réaffirmé son engagement envers l’éducation financière en soutenant cette campagne importante. En collaborant avec la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF), l’AMMC participe à une série d’activités ayant pour but de sensibiliser un large public, mais surtout les jeunes, aux questions financières. Depuis son lancement en 2012, la Global Money Week au Maroc a suscité un grand intérêt et a mobilisé de nombreuses organisations, touchant ainsi des centaines de milliers de jeunes et d’adultes à travers le Royaume.

Un Bilan Positif des Éditions Passées : Une Mobilisation Croissante

Depuis l’initiation de la Global Money Week en 2012, le Maroc a connu une participation croissante des institutions et des citoyens. À ce jour, plus de 123 organisations ont pris part à cette initiative nationale, touchant directement plus de 753 317 enfants et jeunes, et plus de 8 141 adultes. Mais au-delà de ces chiffres, l’impact indirect a été encore plus significatif, atteignant près de 2,6 millions de personnes à travers le pays. Ce bilan reflète l’importance et la pertinence de la sensibilisation à l’éducation financière au Maroc, un pays où la gestion des finances personnelles demeure un sujet crucial pour le développement de la population.

L’impact de cet événement mondial sur la société marocaine témoigne de l’intérêt croissant pour la gestion financière au sein des jeunes générations. En effet, les jeunes de plus en plus connectés et intéressés par les questions économiques sont plus enclins à s’informer et à prendre des décisions financières éclairées grâce aux ressources mises à leur disposition.

Un Programme Diversifié pour l’Édition 2025 : L’AMMC à la Pointe de l’Innovation Pédagogique

Pour cette 13e édition de la Global Money Week 2025, l’AMMC a prévu un programme varié et enrichissant visant à toucher un public large, de manière interactive et dynamique. Plusieurs événements et initiatives ont été mis en place afin d’encourager les jeunes à participer et à s’impliquer activement dans la gestion financière de demain. Parmi ces initiatives, on trouve :

1- Des Journées d’Immersion et des Conférences pour les Étudiants

L’AMMC organisera des journées d’immersion et des conférences destinées aux étudiants des grandes écoles et universités marocaines. Ces journées permettront aux jeunes d’approfondir leur connaissance des marchés financiers et d’explorer les différentes carrières possibles dans le secteur financier. Elles offriront également une occasion unique de dialoguer avec des experts et des professionnels du domaine. Ces rencontres serviront de tremplin pour inciter les jeunes à faire des choix éclairés concernant leur avenir financier et professionnel.

2- La 5ᵉ Édition de la Compétition « Quiz Finance »

Cette compétition, destinée aux lycéens de plusieurs villes du Royaume, est un autre point phare de l’édition 2025. Le « Quiz Finance » est un jeu interactif conçu pour sensibiliser les jeunes aux concepts financiers à travers des questions ludiques et éducatives. Cette initiative encourage la réflexion et la prise de décision rapide sur des sujets financiers, tout en renforçant les connaissances des participants dans une ambiance compétitive et stimulante.

3 – De Nouveaux Supports Pédagogiques à Destination du Public

Afin de renforcer l’impact de la Global Money Week, l’AMMC met également à disposition du public plusieurs supports pédagogiques, destinés à être utilisés par un large éventail de personnes, des enfants aux adultes :

Deux nouvelles éditions du Guide de l’Investisseur : Ces guides fourniront aux lecteurs des informations pratiques sur la manière d’investir de manière responsable et éclairée, avec des conseils adaptés aux besoins et aux attentes des différents profils d’investisseurs.

Des Fiches Thématiques : Ces documents concis et pratiques couvriront des sujets variés tels que l’épargne, l’investissement, les prêts, la gestion des risques financiers, et la planification de la retraite. Ces fiches seront distribuées aux participants lors des événements, mais seront également disponibles en ligne sur la plateforme dédiée.

Des Messages d’Éducation Financière sur les Radios et Réseaux Sociaux : En vue de toucher un public plus large, l’AMMC diffusera des messages éducatifs sur les plateformes médiatiques populaires, telles que les radios et les réseaux sociaux. Ces messages aborderont des concepts financiers de manière simple et accessible à tous.

De Nouveaux Quiz Thématiques sur l’Application « Quiz Finance » : L’AMMC mettra également à jour son application « Quiz Finance », en y ajoutant de nouveaux quiz sur des sujets financiers spécifiques. Ces quiz permettront aux jeunes de tester leurs connaissances tout en s’amusant.

Tous ces supports seront disponibles sur la plateforme « Le Marché des Capitaux pour Tous », un site web qui offre un accès gratuit à une riche base de données sur l’éducation financière. Cette plateforme a pour vocation de démocratiser l’accès à l’information financière et de rendre l’éducation financière accessible à tous les Marocains, quel que soit leur niveau de connaissance.

