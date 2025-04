Éclairage – Que pense le FMI de la situation économique au Maroc ?

Dans une note rendue public, ce 7 avril 2025, le Conseil exécutif du FMI rappelle l’approbation de la 3ème révision dans le cadre de la facilité de résilience et de durabilité (FRD) avec le Maroc, permettant le décaissement de 496 millions de dollars.

Les experts du Fonds monétaire international (FMI) affirment :

Verbatim

“L’économie marocaine a continué de faire preuve de résilience malgré une nouvelle année de sécheresse, avec une croissance du PIB réel qui devrait ralentir modestement à 3,2 % en 2024, soutenue par une forte demande intérieure. On prévoit que la croissance accélère à moyen terme, soutenue par un investissement plus important et la poursuite des réformes structurelles.

• Épargner une partie des recettes supplémentaires issues des réformes fiscales contribuerait à renforcer les réserves budgétaires et à se protéger contre les chocs futurs, tandis qu’une nouvelle stratégie pour stimuler durablement l’emploi et améliorer la concurrence sur le marché aiderait à résoudre le problème du chômage accru lié à la perte d’emplois dans le secteur agricole.

En 2024, l’économie marocaine a fait preuve de résilience face à une nouvelle année de sécheresse. Une forte demande intérieure a compensé la faible production agricole et l’activité économique n’a ralenti que modestement, avec une croissance prévue de 3,2 % en 2024. Le déficit du compte courant s’est légèrement creusé, tandis que le chômage est resté élevé, avoisinant les 13 %, en raison principalement des pertes d’emplois dans le secteur agricole. La croissance du PIB devrait accélérer à environ 3,7 % au cours des prochaines années, soutenue par une nouvelle série de projets d’infrastructure et la poursuite de la mise en œuvre de l’agenda des réformes structurelles.

L’inflation a continué de ralentir en 2024, principalement en raison de l’atténuation des chocs d’approvisionnement. Cela a incité Bank Al-Maghrib (BAM) à réduire deux fois son taux directeur, en juin et décembre. Le dirham est resté dans la bande de fluctuation de ±5 %.

Le déficit fiscal du gouvernement central s’est amélioré davantage que prévu dans le budget 2024. Le déficit global 2024 s’est établi à 4,1 % du PIB, soit environ 0,2 % du PIB de moins que prévu dans le budget 2024. Cela reflète des recettes fiscales meilleures que prévu, qui ont largement compensé les dépenses plus élevées. La réforme de la Loi organique des finances prévoit l’introduction d’une nouvelle règle fiscale basée sur un ancrage de la dette à moyen terme.

La mise en œuvre de l’agenda des réformes structurelles annoncé se poursuit. Des mesures supplémentaires ont été prises pour restructurer les entreprises publiques, opérationnaliser le Fonds d’investissement Mohammed VI et mettre en œuvre la nouvelle Charte de l’investissement.

Le Maroc a continué de progresser dans le renforcement de sa résilience face au changement climatique dans le cadre de l’accord FRD. Les mesures mises en œuvre lors de la troisième et dernière révision de l’accord FRD visent à mieux protéger les ressources en eau souterraine, préparer le terrain pour un changement de tarification de l’eau, améliorer le cadre réglementaire du marché de l’électricité pour encourager la production d’énergie renouvelable par le secteur privé et renforcer la résilience des systèmes fiscaux et financiers face aux risques liés au changement climatique.

À la suite de la discussion du Conseil exécutif sur le Maroc, M. Kenji Okamura, Directeur général adjoint et Président par intérim, a fait la déclaration suivante :

« L’économie marocaine a continué de faire preuve de résilience face aux chocs négatifs, ce qui témoigne des politiques et des cadres économiques très solides du pays. Malgré de nouvelles conditions de sécheresse, l’activité économique n’a ralenti que modestement pour atteindre une estimation de 3,2 % en 2024, contre 3,4 % en 2023, grâce à une demande intérieure robuste. On prévoit que la croissance du PIB accélère à environ 3,7 % au cours des prochaines années, soutenue par un nouveau cycle de projets d’infrastructure et la poursuite de la mise en œuvre de l’agenda des réformes structurelles. Ces réformes sont essentielles pour rendre la croissance plus forte, plus résiliente, créatrice d’emplois et plus inclusive. »

L’accord FRD a pris fin avec la mise en œuvre de six des sept mesures prévues pour la troisième et dernière révision. Ces mesures permettront d’améliorer la gestion des ressources en eau rares, de libéraliser davantage le secteur de l’électricité et de répondre aux risques climatiques concernant la stabilité de la situation fiscale et du système financier. L’introduction progressive de la taxe carbone n’a pas été mise en œuvre car les autorités ont besoin de mener une analyse plus approfondie de son impact et de consulter davantage les parties prenantes publiques et privées.

Évaluation du Conseil exécutif

Les Directeurs exécutifs ont approuvé l’appréciation du personnel. Ils ont salué la résilience de l’économie marocaine face à des conditions intérieures et extérieures difficiles, soutenue par des politiques et des cadres très solides et des progrès continus dans les réformes structurelles. Bien que les perspectives économiques restent très incertaines, la poursuite de politiques macroéconomiques prudentes et la mise en œuvre de réformes structurelles supplémentaires devraient soutenir l’activité économique à l’avenir.

Les Directeurs ont salué l’engagement des autorités en matière de consolidation fiscale et les améliorations apportées au cadre fiscal. Soulignant la surperformance impressionnante des recettes générées par les réformes passées, ils ont encouragé les autorités à économiser au moins une partie des recettes supplémentaires et à mettre en œuvre des mesures structurelles supplémentaires pour augmenter les recettes et rationaliser les dépenses. Cela soutiendrait un rétablissement plus rapide des réserves fiscales et garantirait une meilleure protection contre les risques. Les Directeurs ont salué l’intention des autorités de soutenir l’expansion de l’investissement privé grâce à la nouvelle Charte de l’investissement et de recourir davantage aux partenariats public-privé pour répondre aux besoins d’investissement importants du pays. Ils ont conseillé aux autorités de faire état des implications budgétaires et des risques de ces stratégies dans le cadre fiscal à moyen terme. Les Directeurs ont également salué l’engagement des autorités à introduire une règle fiscale ancrée sur la dette à moyen terme pour renforcer davantage le cadre fiscal.

Les Directeurs ont soutenu la politique monétaire de Bank Al-Maghrib et se sont mis d’accord sur la nécessité d’une approche prudente et dépendante des données. Ils ont globalement convenu que la banque centrale devrait tirer parti de la stabilisation attendue des pressions inflationnistes pour reprendre sa transition prévue vers un cadre de ciblage de l’inflation et supprimer progressivement le peg lorsque les conditions le permettront.

Les Directeurs ont salué les progrès du Maroc pour aligner son cadre de supervision et de réglementation financière sur les normes internationales. Soulignant les risques croissants liés aux créances douteuses (NPL) et à la concentration bancaire, ils ont suggéré l’introduction d’un marché secondaire pour les NPL et ont salué la demande des autorités pour une mise à jour de l’Analyse de la stabilité financière (FSAP).

Les Directeurs ont félicité les autorités pour leur performance remarquable dans le cadre de l’accord FRD, qui a inclus d’importantes réformes dans les secteurs de l’eau et de l’énergie. Soulignant les mesures importantes déjà prises pour introduire une taxe carbone, les Directeurs ont pris acte de la décision des autorités de reporter sa mise en œuvre initiale pour permettre une analyse d’impact supplémentaire et des consultations. Ils ont également souligné la nécessité de faire davantage de progrès dans la définition du cadre réglementaire pour la production d’énergie renouvelable et l’amélioration de la capacité du réseau afin de sécuriser la participation du secteur privé.”

Article19.ma