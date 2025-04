Sahara – Bourita entamera bientôt une tournée à Washington, Paris, Madrid et Budapest

Diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, entamera bientôt une tournée officielle qui le mènera à Washington, Paris, Madrid et Budapest, a-t-on appris de sources concordantes.

En marge du renforcement des relations bilatérales sur les plans diplomatique et commercial, M. Bourita abordera « un sujet existentiel », celui de l’évolution de la question du Sahara marocain, notamment après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier 2025, a affirmé une source bien informée à Article19.ma.

M. Bourita sera en visite à Paris le 14 avril et trois jours plus tard à Madrid, où des entretiens sont prévus avec ses homologues français, Jean-Noël Barrot, et espagnol, José Manuel Albares, a ajouté la même source, sans donner d’autres détails.

Mais avant ses visites en Europe, M. Bourita est attendu à Washington, où il sera reçu par Marco Rubio au Département d’État américain, affirme-t-on.

