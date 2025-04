L’aéroport Rabat – Salé sera prêt à accueillir 4 millions de voyageurs à l’horizon 2030

Le projet d’extension et de modernisation de l’aéroport international de Rabat-Salé est relancé et vise à augmenter sa capacité d’accueil pour répondre à la croissance du trafic aérien et soutenir le développement socio-économique de la région Rabat-Salé-Kénitra.

Ce projet comprend la construction d’un nouveau terminal passagers d’une superficie d’environ 69.000 mètres carrés, portant la capacité annuelle de l’aéroport à 4 millions de passagers, contre 1,5 million actuellement.

Les principales composantes du projet incluent :

L’agrandissement des infrastructures aéronautiques, notamment l’ajout de six postes de stationnement pour avions et le développement de nouvelles voies de circulation.

La construction d’un parking à deux niveaux pouvant accueillir environ 1 300 véhicules.

L’installation d’équipements modernes tels que des passerelles d’embarquement, des systèmes de traitement des bagages et des dispositifs de sécurité avancés.

Initialement lancé en 2018, le projet a connu des retards significatifs, notamment en raison du retrait de l’entreprise chinoise SINOHYDRO, chargée de la construction du nouveau terminal, suite à des différends avec le consortium d’entreprises impliquées.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un investissement plus large de 42 milliards de dirhams ($4,2 milliards) visant l’expansion des aéroports marocains à l’horizon 2030, incluant également l’amélioration des infrastructures aéroportuaires dans d’autres villes telles que Casablanca, Tanger, Marrakech, Fès, Tétouan et Agadir.

