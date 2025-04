Ce weekend, le ministre français des Affaires étrangères M. Jean-Noël Barrot était à Alger, officiellement pour “relancer le dialogue bilatéral”.

Selon un commentateur M.H sur le réseau social professionnel LinkedIn, basé en Andorre estime que ce déplacement de l’envoyé français à Alger, loin d’un sommet stratégique, ressemble plutôt à « une pièce de théâtre diplomatique, où l’essentiel est soigneusement exclu du script. »

Verbatim :

« En réalité, trois sujets ont été formellement interdits par l’Élysée et Matignon, et les responsables algériens – en toute docilité – ont accepté de s’y plier :

1. Silence total sur le 𝐌𝐚𝐫𝐨𝐜, y compris toute mention des relations entre Paris et Rabat, et a fortiori du dossier du Sahara marocain, pourtant obsession d’État à Alger.

2. Interdiction absolue d’évoquer les exercices militaires 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐠𝐮𝐢 2025, ces manœuvres conjointes entre l’armée française et le Maroc, prévues à quelques kilomètres des frontières algériennes.

3. Sujet tabou : le 𝐌𝐀𝐊, dont la réception par des parlementaires français reste en travers de la gorge du régime algérien — mais que Paris refuse d’expliquer ou de commenter.

Trois humiliations en un seul silence, avalées sans broncher, simplement pour sauver la mise d’une rencontre vidée de toute substance stratégique.

Quant au dossier 𝐁𝐨𝐮𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐒𝐚𝐧𝐬𝐚𝐥, il connaîtra son épilogue dans quelques

jours : une condamnation en appel est attendue, mais elle sera habilement calibrée pour permettre à l’Algérie de clore l’affaire sans trop perdre la face.

La peine ferme correspondra exactement à la période déjà passée en détention, et sera assortie d’une peine de deux à cinq ans de sursis, avec une amende symbolique, loin de l’acharnement initial.

Mais alors, que vient donc faire le ministre français à Alger ?

Négocier des cacahuètes ?

Discuter d’échanges culturels autour d’un plateau de pistaches molles et de fruits secs tordus, pendant qu’on évite soigneusement tous les sujets qui fâchent?

La vérité est plus crue : la France ne veut plus d’un tête-à-tête stratégique avec l’Algérie. Rabat a repris sa place naturelle dans le dialogue franco-maghrébin. Dakar et Abidjan gagnent en influence.

Alger, elle, meuble.

Et Paris, diplomatiquement, entretient l’illusion d’une relation spéciale qui n’existe plus que sur le papier. »

Article19.ma