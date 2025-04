Palestine – À Rabat, une manif géante de solidarité avec la population de Gaza

Événement. Ce dimanche 6 avril 2025, une marée humaine de dizaines de milliers de Marocains s’est rassemblée dans les rues de Rabat pour manifester leur solidarité envers le peuple palestinien.

Cet marche de protestation et de colère populaire intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, marqué par des violences continues à Gaza et des déplacements forcés de populations. La cause palestinienne est perçue par de nombreux citoyens marocains comme « une lutte pour la liberté et l’indépendance, des valeurs chères à la nation. »

La marche a débuté sur la place Bab El Had, symbole historique de la ville, où les participants se sont massivement mobilisés dès 11 heures du matin. Arborant keffiehs traditionnels et drapeaux palestiniens, les manifestants ont convergé vers le bâtiment du Parlement, sur l’avenue Mohammed V, inscrivant leur protestation dans une démarche pacifique mais déterminée.

+ Rejet ferme de la violence et de l’oppression israélienne en Palestine +

La mobilisation a été largement soutenue par des instances politiques telles que la Coalition Marocaine des Instances des Droits Humains et le Front Marocain de Soutien à la Palestine.

Dans un communiqué, ces organisations ont appelé à une participation massive, dénonçant les massacres perpétrés par Israël et les expulsions forcées de la population de Gaza. Leur message s’est articulé autour d’un rejet ferme de la violence et de l’oppression, et d’un appel à la communauté internationale pour une réponse plus énergique face aux abus.

Les manifestants insistent sur le droit légitime du peuple palestinien :

Le droit à la liberté et à l’indépendance;

Le retour des réfugiés ;

La libération des prisonniers ;

La création d’un État palestinien démocratique et indépendant, avec Jérusalem comme capitale.

Ces revendications illustrent la volonté d’une société marocaine engagée, appelant à la justice et à la reconnaissance des droits fondamentaux de tout un peuple sous un régime d’apartheid depuis des décennies.

Article19.ma