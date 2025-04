Palestine – Appel de la Coalition Marocaine pour une marche pacifique, ce dimanche à Rabat

La Coalition Marocaine des Instances des Droits Humains appelle à une participation massive à la marche nationale organisée par le Front Marocain de Soutien à la Palestine, dimanche 6 avril à partir de 11h, place Bab El Had, à Rabat.

Dans un communiqué rendu public, la Coalition lance un appel à l’opinion publique concernant cette marche nationale « contre les massacres » par Israël, et « les déplacements forcés de la population de Gaza. »

La Charte Nationale des Droits de l’Homme, qui considère la cause palestinienne « comme une cause nationale » soutient les droits justes et légitimes du peuple palestinien à la liberté, à l’indépendance, au retour de ses réfugiés, à la libération de ses prisonniers, en établissant son État palestinien démocratique et indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien avec Jérusalem comme capitale », ajoute le communiqué.

Article19.ma