Coopération – M. Ouahbi rencontre une délégation de l’Institut International d’Histoire du Notariat

Au ministère de la Justice à Rabat, Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, a accueilli, ce vendredi, une délégation de haut niveau du Conseil d’administration de l’Institut International d’Histoire du Notariat (IIHN), conduite par son président, Philippe Cayet, dans le cadre d’une visite officielle au Maroc.

Cette rencontre a constitué une occasion privilégiée pour un dialogue approfondi sur l’évolution de la profession notariale, ses fonctions historiques, juridiques et sociales, ainsi que sur les perspectives de coopération entre les notaires marocains et leurs homologues à l’échelle internationale.

Dans son allocution, le ministre de la Justice a souligné que « le notaire constitue un maillon essentiel du système judiciaire, garant de la sécurité contractuelle et acteur clé de la stabilité familiale et sociale », en rappelant que le Maroc est pleinement engagé dans un chantier de modernisation globale des professions juridiques et judiciaires.

De son côté, Philippe Cayet, président de l’IIHN, s’est dit honoré par la qualité de l’accueil réservé à sa délégation. Il a déclaré que « le Maroc est un pays riche de traditions juridiques anciennes, occupant une place importante dans l’histoire et l’évolution du notariat », ajoutant que cette rencontre ouvre des perspectives prometteuses pour renforcer la coopération et l’échange d’expériences entre professionnels du notariat.

+ L’institutionnalisation de la formation continue et sur le partage d’expertise entre notaires +

La rencontre a également enregistré la participation de Me Ratiba Essaqqat, notaire à Rabat et vice-présidente de l’IIHN, ainsi que de plusieurs membres du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc.

Les discussions ont porté sur des thématiques clés telles que : la nature de l’autorité conférée au notaire, ses rapports avec l’appareil judiciaire, ses moyens de contribution à la résolution des litiges, et son rôle dans les mécanismes alternatifs au recours au juge. L’accent a été mis sur l’importance de l’institutionnalisation de la formation continue et sur le partage d’expertise entre notaires marocains et internationaux.

Cette visite s’inscrit dans la dynamique croissante des relations entre professions juridiques, renforçant le rayonnement du notariat et son rôle dans la construction d’une justice efficace et équilibrée.

Article19.ma