Dette – Le FMI Approuve une Nouvelle Ligne de Crédit Flexible de $4,5 Milliards pour le Maroc

Document mis en ligne. Le Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé mercredi une nouvelle ligne de crédit flexible (FCL) de 4,5 milliards de dollars pour le Maroc sur une période de deux ans.

Ce dispositif est destiné aux pays ayant des cadres institutionnels et des politiques économiques très solides, ce qui est le cas du Maroc.

Dans un contexte mondial incertain, cette ligne de crédit vise à renforcer les réserves extérieures du pays et à le prémunir contre d’éventuels risques économiques, souligne le FMI.

Le Conseil d’Administration du FMI a validé cette nouvelle ligne de crédit pour un montant équivalent à 3,45 milliards de DTS (environ 4,5 milliards de dollars, soit 386 % du quota du Maroc). Le Maroc a, par la même occasion, annulé la précédente FCL. Les autorités marocaines ont indiqué qu’elles considéraient cette ligne de crédit comme une mesure de précaution.

Il s’agit de la deuxième FCL accordée au Maroc, avec un accès réduit par rapport à la précédente (approuvée en avril 2023 pour un montant de 3,72 milliards de DTS, soit 417 % du quota du pays). Cette réduction s’inscrit dans la stratégie marocaine de sortie progressive du dispositif en fonction de l’évolution des risques. Avant ces FCL, le Maroc avait déjà bénéficié de quatre accords successifs dans le cadre de la Ligne de Précaution et de Liquidité (PLL) entre 2012 et 2020.

Une Économie Résiliente Malgré les Chocs

Kenji Okamura, Directeur Général Adjoint et Président par intérim du FMI, a salué la résilience du Maroc face aux multiples chocs récents, notamment les sécheresses successives qui ont fortement affecté la production agricole et entraîné une hausse du chômage.

Il a souligné que le pays a su mettre en œuvre des politiques budgétaires, monétaires et financières bien calibrées pour atténuer ces effets. L’émission récente d’obligations souveraines marocaines sur les marchés internationaux à des conditions favorables témoigne de la solidité de ces politiques.

Les autorités marocaines restent déterminées à poursuivre leur agenda ambitieux de réformes structurelles pour favoriser une croissance plus résiliente, inclusive et verte, tout en renforçant les cadres institutionnels et économiques.

Des Risques Persistants, un Appui Préventif

Malgré ces avancées, l’économie marocaine demeure vulnérable aux fluctuations économiques et financières mondiales, à la hausse des prix des matières premières et aux risques de sécheresses récurrentes.

Le FMI a insisté sur le fait que cette nouvelle ligne de crédit constituera une protection essentielle contre ces menaces. Le Maroc s’engage à utiliser cette ligne de manière prudente et à poursuivre la réduction de son recours à ce type de financement en fonction de l’évolution des risques.

Annexe : État des Lieux de l’Économie Marocaine

Le Maroc a su faire face à de nombreux défis ces dernières années : la pandémie mondiale, les répercussions économiques de la guerre en Ukraine, un séisme dévastateur en 2023 et cinq sécheresses en six ans. Ces crises ont pesé sur l’activité économique, particulièrement sur le secteur agricole, entraînant une hausse historique du chômage.

Malgré ces turbulences, le pays a su préserver sa stabilité macroéconomique grâce à des politiques budgétaires et monétaires efficaces. De plus, les autorités poursuivent les réformes structurelles en vue d’un modèle de développement axé sur une croissance plus forte, durable et inclusive.

La croissance du PIB à moyen terme est estimée à 3,6 %, portée par des projets d’infrastructure et des réformes en cours. Toutefois, le Maroc reste exposé à des incertitudes externes élevées et à une marge de manœuvre budgétaire limitée. La menace des sécheresses récurrentes et la raréfaction des ressources en eau représentent également des défis majeurs que le pays s’efforce d’adresser.

