Événement – Le GITEX Africa Maroc 2025 ouvre ses portes le 14 avril à Marrakech, avec 1500 exposants et 800 startups

Rendez-vous internationale. La troisième édition du salon GITEX Africa Maroc 2025 se tiendra à Marrakech du 14 au 16 avril sous le haut patronage royal. Lors d’une conférence de presse ce vendredi, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amel Al-Falah Al-Sarghouchni, a annoncé que cette édition accueillera 1 500 exposants et 800 startups, dont 200 entreprises marocaines bénéficiant du soutien du ministère.

Lors de cette conférence, à laquelle ont participé Mohamed Idrissi Melliani, directeur général de l’Agence du développement numérique, et Trixie LohMirmand, PDG de “Kaoun International”, la ministre a souligné que cette édition est dans la continuité de GITEX Global, organisé depuis 42 ans aux Émirats Arabes Unis, selon le site Alyaoum 24.

En comparaison avec la première édition qui comptait 400 startups participantes, GITEX Africa Maroc a connu une croissance marquée. Le nombre de visiteurs attendu dépasse 45 000, venant de plus de 130 pays, contre 32 000 lors de la précédente édition.

Par ailleurs, l’événement rassemblera plus de 650 institutions gouvernementales, 350 investisseurs et 660 intervenants issus de divers horizons.

+ Des conférences sectorielles sur l’innovation et IA au cœur des débats +

La ministre a annoncé que cette édition comportera des conférences sectorielles, mettant en avant des domaines stratégiques tels que l’EdTech, l’AgriTech, la HealthTech et la SportsTech.

Des partenariats seront également noués pour accélérer l’intégration du continent dans l’économie numérique mondiale, consolidant ainsi le rôle de l’Afrique comme hub technologique international.

Dans le cadre de l’initiative « Morocco 200 », le ministère soutient 200 startups marocaines en prenant en charge 90 % des frais de participation à GITEX, après une sélection selon des critères établis.

L’édition 2025 accordera une place prépondérante à l’intelligence artificielle, avec la présence des startups les plus innovantes en IA et des ateliers spécialisés animés par des experts et responsables gouvernementaux.

L’objectif est de fédérer les efforts autour de politiques encadrant l’adoption de l’IA en Afrique.

Article19.ma