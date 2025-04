Football – Le Maroc entame de campagne de communication autour de la CAN 2025

Afin de stimuler la demande au départ des marchés africains, l’ONMT organise un méga fam trip du 02 au 06 avril 2025 pour la promotion de la CAN 2025.

Prévue au Maroc, la Coupe d’Afrique des Nations 2025, représente plus qu’un événement sportif, c’est également une vitrine unique pour le tourisme national. En accueillant des équipes, supporters et médias venus de tout le continent et au-delà, le Maroc a l’opportunité de mettre en lumière la richesse de son patrimoine culturel, la diversité de ses paysages et la qualité de ses infrastructures.

La CAN 2025 s’annonce ainsi comme un catalyseur économique et un levier stratégique pour le rayonnement touristique du Maroc.

Dans ce cadre, l’ONMT lance sa stratégie dédiée à cet évènement en organisant un fam trip exceptionnel destiné aux opérateurs africains provenant essentiellement du Sénégal, de la Côte d’ivoire, du Nigéria, du Mali, du Ghana, du Gabon, de la RDC Congo, du Burkina Fasso, du Benin, de la Guinée Equatorial, du Ghana, d’Angola et du Cameroun.

Article19.ma