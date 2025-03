Hi tech – Elon Musk révolutionne X : la fusion stratégique avec xAI

Elon Musk vient d’annoncer que sa start-up spécialisée en intelligence artificielle, xAI, avait acquis le réseau social X dans le cadre d’une transaction entièrement en actions.

Cette opération valorise la plateforme à trente trois milliards de dollars, hors dette. Ce rachat marque un tournant stratégique, liant étroitement l’avenir de l’IA et celui des réseaux sociaux, a rapporté l’AFP.

Selon Musk, cette fusion permettra de combiner les données, les modèles d’IA, les capacités informatiques et les talents humains des deux entreprises.

+ L’objectif ? +

Offrir des services plus intelligents et rentables, tout en libérant le potentiel de X. Avec plus de 600 millions d’utilisateurs actifs (bien que la fréquence ne soit pas précisée), X devient un outil précieux pour xAI, qui pourra exploiter ces données pour développer des solutions encore plus innovantes, selon la même source.

+ Une vision controversée +

Depuis son rachat de Twitter en 2022 pour 44 milliards de dollars, Musk a utilisé la plateforme comme un espace pour promouvoir ses idées, notamment en faveur de Donald Trump. En rebaptisant Twitter en X et en fusionnant avec xAI, il se désengage directement tout en gardant le contrôle via sa nouvelle entité. Toutefois, cette transformation suscite des débats, notamment en raison de la politique controversée de Musk sur la liberté d’expression, qui a parfois repoussé certaines marques, ajoute la même source.

Fondée en 2023, xAI a été créée en réponse au succès de ChatGPT, une IA générative d’OpenAI, ancienne initiative de Musk. xAI a conçu son propre chatbot, Grok, capable de s’alimenter des conversations sur X pour fournir des réponses moins « woke » et davantage teintées d’humour.

Grâce à cette technologie, Musk entend offrir des outils d’IA à la fois pertinents et attrayants, affirme-t-on.

