Vidéo – Marche de protestation pacifique à Rabat en soutien au peuple palestinien

Solidarité. Ce vendredi soir, des centaines de personnes, parmi lesquelles de nombreuses femmes et enfants, se sont rassemblées devant le Parlement à Rabat pour exprimer leur soutien indéfectible au peuple palestinien.

Les manifestants brandissaient des banderoles et des drapeaux palestiniens tout en scandant des slogans dénonçant les récentes attaques meurtrières de l’armée israélienne contre les civils à Gaza.

Ils ont fermement condamné les massacres en cours à Gaza et en Cisjordanie occupée, qui ont fait, depuis un an et demi, 40 000 morts et plus de 100 000 blessés, en grande majorité des civils sans protection, y compris des enfants.

À noter que cette marche populaire a débuté juste après al-Ichaa, dernière prière du soir, en ce 27ème jour sacré de Ramadan.

Article19.ma