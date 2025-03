Corruption – Dans “l’affaire Kadhafi”, le Parquet requiert 7 ans de prison pour l’ancien président Nicolas Sarkozy

“On est toujours rattrapé par son passé”, disait un Général. Et pour cause, le Parquet national financier (PNF) a requis, jeudi 27 mars, une peine de sept ans de prison et de 300 000 euros d’amende à l’encontre de Nicolas Sarkozy, jugé pour des soupçons de financement par le pouvoir libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Selon le journal Le Monde, “cinq ans d’inéligibilité ont également été requis contre Nicolas Sarkozy, qui a accueilli ces réquisitions la mine pétrifiée.”

Le PNF a également requis des peines de six ans de prison et 100 000 euros d’amende contre Claude Guéant et de trois ans de prison et de 150 000 euros d’amende contre Brice Hortefeux, deux ex-ministres également jugés dans cette affaire.

Une peine d’un an de prison et 3 750 euros d’amende a été requise contre Eric Woerth, ex-trésorier de la campagne, ajoute la même source.

+ “Sarkozy : Le Parquet persiste… à prouver ma culpabilité” +

Le ministère public avait réclamé la condamnation de l’ancien chef de l’Etat pour corruption, « recel de détournement de fonds publics », « financement illégal de campagne » et « association de malfaiteurs ».

Les procureurs ont dépeint Nicolas Sarkozy en « véritable décisionnaire »et « commanditaire » d’un pacte de corruption « inconcevable, inouï, indécent », noué avec l’ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi.

De son côté, l’ancien locataire de l’Élysée s’indigne, ce jeudi, en disant : “ Le Parquet national financier persiste depuis 13 ans à essayer par tous les moyens possibles de prouver ma culpabilité dans l’affaire du prétendu financement libyen ».

Article19.ma