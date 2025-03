Scandale – “On s’en fiche de votre reportage…”, apostrophe une proche de Trump la journaliste de Sky News (Vidéo)

Insolite. Lors d’une conférence de presse, mercredi soir, la journaliste britannique Martha Kelner de Sky News a interrogé la représentante américaine Marjorie Taylor Greene au sujet de messages échangés sur l’application Signal concernant des frappes militaires américaines au Yémen.

En entendant l’accent britannique de la journaliste, Mme Greene a interrompu la question pour demander : « De quel pays venez-vous ? » Après que Mme Kelner a répondu qu’elle venait du Royaume-Uni, folle de rage, Mme Greene a dit:

« OK, nous, on s’en fiche de votre opinion et de votre reportage. Pourquoi ne retournez-vous pas dans votre pays, où vous avez un problème majeur de migrants. »

La représentante amércaine a ensuite critiqué la journaliste britannique pour s’intéresser aux affaires américaines plutôt qu’aux problèmes de frontières du Royaume-Uni.

+ Selon le 1er Amendement US : il est interdit de restreindre la liberté de parole ou de la presse +

Lorsque Mme Kelner a tenté de poursuivre, demandant si Mme Greene se préoccupait des vies américaines mises en danger, la représentante a répondu en évoquant des problèmes au Royaume-Uni, notamment en mentionnant des agressions sexuelles de femmes par des migrants.

Elle a conclu l’échange en déclarant : « Vous avez fini – je me fiche de vos fausses nouvelles. »

Et la liberté d’expression et d’information bien stipulée dans le 1er Amendement de la Constitution américaine, dans tous ça ? Elle “s’en fiche” probablement ?

Pour rappel, Marjorie Taylor Greene est considérée comme une proche alliée de Donald Trump. Elle a été une fervente supportrice de ses politiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Independent (@the.independent)

Article19.ma